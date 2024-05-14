Парламент Грузии на заседании во вторник, 14 мая, принял в окончательном, третьем чтении законопроект об иностранных агентах («О прозрачности иностранного влияния»). Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

За утверждение законопроекта об иноагентах проголосовали 84 депутата, против — 30. Еще 58 парламентариев воздержались.

Пленарное заседание в грузинском парламенте длилось около четырех часов. Обсуждение прошло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей «Грузинской мечты» и оппозиционных партий, которые выступают против законопроекта.

Собравшиеся у здания парламента протестующие после принятия законопроекта начали освистывать депутатов и бить ограждение.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», внесенный правящей партией «Грузинская мечта», предусматривает регистрацию в отдельном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые получают более 20% своих доходов из-за рубежа. Инициативу критикует местная оппозиция, заявляя о схожести с российским законом об иноагентах. Власти стран Запада утверждают, что грузинский закон отдалит Грузию от вступления в ЕС.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что наложит вето на законопроект об иноагентах. Однако у «Грузинской мечты» есть достаточно голосов, чтобы преодолеть его.

В Кремле ранее отвергли утверждения о том, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» — это «русский проект». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные инициативы «нормальной практикой» государств, которые стремятся обезопасить себя от вмешательства других стран во внутреннюю политику.

Комментируя рассмотрение грузинского законопроекта об иноагентах, представитель Кремля заверил, что Россия не хочет вмешиваться во внутренние дела Грузии.