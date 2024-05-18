Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом законопроект об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния»). Об этом она сообщила в субботу, 18 мая, в своем фейсбуке (принадлежит Meta*).

«Этот закон по своей сути, по своему духу является российским законом, который противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам и, таким образом, представляет собой препятствие на нашем европейском пути», — сказала Зурабишвили.

По мнению грузинского президента, закон об иноагентах не подлежит «никаким изменениям» и «улучшению» и должен быть отменен. Она назвала вето «юридически грамотным» и добавила, что оно будет передано парламенту «сегодня же».

Рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» инициировала правящая партия «Грузинская мечта». Чтобы преодолеть вето, Зурабишвили необходимо набрать 77 голосов депутатов. При этом в составе «Грузинской мечты» 84 парламентария — все они 14 мая проголосовали за принятие законопроекта об иноагентах в рамках третьего, окончательного чтения.

Лидер правящей партии грузинского парламента Ираклий Гарибашвили говорил, что готов обсуждать замечания к законопроекту «О прозрачности иностранного влияния».

«В рамках права вето можно найти решение, которое облегчит ситуацию, успокоит все вовлеченные стороны и заставит их принять то, что приемлемо. Я думаю, это был бы идеальный вариант», — заявил он (цитата по «Грузии online»).

В свою очередь, Зурабишвили говорила, что не намерена вступать в «фальшивые, искусственные, лживые переговоры» в рамках своего права вето.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает регистрацию в отдельном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые получают более 20% своих доходов из-за рубежа. В случае неисполнения этого требования таким организациям будет грозить штраф до 25 тыс. лари (до $9,4 тыс.). В 2023 году аналогичный законопроект был отозван из-за массовых протестов.

Рассмотрение грузинского законопроекта об иноагентах сопровождается масштабными протестами и драками депутатов в парламенте. Несколько раз протестные акции в Грузии перерастали в столкновения с силовиками. При разгоне протестующих спецназ применял слезоточивый газ и водометы.

Власти США и ЕС утверждают, что законопроект об иноагентах противоречит европейским ценностям и отдаляет Грузию от евроинтеграции. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в случае, если парламент сумеет обойти вето, это станет поводом для того, чтобы «коренным образом» пересмотреть отношения со страной.

Грузинская оппозиция называет законопроект об иноагентах «российским». В Кремле в свою очередь отвергают утверждения о том, что инициатива является «русским проектом». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал законопроекты, регулирующие деятельность иностранных агентов, «нормальной практикой» государств, которые стремятся обезопасить себя от вмешательства других стран во внутреннюю политику.

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