Массовые протесты против законопроекта об «иноагентах» в Грузии. Как это было

В Грузии уже несколько недель проходят акции протеста. 1 мая митингующие снова собралась у здания парламента в Тбилиси после того, как закон об иноагентах был принят во втором чтении. За него проголосовали 83 депутата, против — 23. По данным Минздрава, в результате протестов пострадали как минимум восемь человек, все они были госпитализированы. У большинства пострадавших травмы в области лица, головы и других частей тела, некоторые их них получили интоксикацию и осложнения на дыхательные пути. Подробнее о том, что происходило на проспекте Руставели — в фотогалерее RTVI.