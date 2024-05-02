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02.05.2024 / 09:49

Массовые протесты против законопроекта об «иноагентах» в Грузии. Как это было

Массовые протесты против законопроекта об «иноагентах» в Грузии. Как это было
Zurab Tsertsvadze / AP

В Грузии уже несколько недель проходят акции протеста. 1 мая митингующие снова собралась у здания парламента в Тбилиси после того, как закон об иноагентах был принят во втором чтении. За него проголосовали 83 депутата, против — 23. По данным Минздрава, в результате протестов пострадали как минимум восемь человек, все они были госпитализированы. У большинства пострадавших травмы в области лица, головы и других частей тела, некоторые их них получили интоксикацию и осложнения на дыхательные пути. Подробнее о том, что происходило на проспекте Руставели — в фотогалерее RTVI.

Zurab Tsertsvadze / AP

Zurab Tsertsvadze / AP

Инна Кукуджанова / ТАСС

Михаил Егиков / ТАСС

Davit Kachkachishvili / Anadolu via Getty Images

Zurab Tsertsvadze / AP

Davit Kachkachishvili / Anadolu via Getty Images

Zurab Tsertsvadze / AP

Zurab Tsertsvadze / AP

Nicolo Vincenzo Malvestuto / Getty Images News via Getty Images

David Mdzinarishvili / EPA / TASS

Zurab Tsertsvadze / AP

Mirian Meladze / Anadolu via Getty Images

Владимир Терешков