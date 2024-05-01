Парламент Грузии на прошедшем 1 мая заседании поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния» во втором чтении. За него проголосовали 83 депутата, против — 23, сообщает News Georgia. Первое чтение состоялось еще 17 апреля.

Перед зданием парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси стоит толпа протестующих против закона об иноагентах. МВД Грузии днем распространило предупреждение для участников акций протеста, напомнив им о недопустимости блокирования проезжей части и входов/выходов из парламента.

Грузинские телеграм-каналы в течение дня сообщали о том, что журналисты и участники митинга приобретали маски и другие защитные средства на случай повторного применения слезоточивого газа полицией. Некоторые СМИ опубликовали советы ветеринаров о том, как спасти собак от отравления таким газом.

Перед началом пленарного заседания между депутатами оппозиции и парламентского большинства произошла драка. По словам оппозиционного депутата Теоны Акубардии, после словесной перепалки началась потасовка, мужчины стали бросать в женщин бутылки.

В ночь на среду полицейские задержали более 60 участников акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, заявили ранее в МВД. Замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявил, что акция у парламента «приняла насильственный характер» и что ее участники противостояли полиции словесно и физически. По его словам, пострадали шесть полицейских (число пострадавших участников акции он не назвал).

Против участников акции применялись водометы, перцовый спрей, слезоточивый газ, резиновые пули. Президент Грузии Саломе Зурабишвили за ночь несколько раз требовала от МВД прекратить разгон мирной акции.

Минздрав Грузии подтвердил 11 госпитализаций, однако эта цифра учитывает и пострадавших полицейских. По данным «Интерфакса», оппозиция сообщила о десятках пострадавших демонстрантов, включая председателя партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Левана Хабеишвили и личного представителя находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе.

Как отмечает издание «Новости-Грузия», Хабеишвили пришел в парламент в повязке, поскольку ночью ему делали операцию. После задержания на акции у парламента минувшим вечером его привезли в больницу избитым, с переломом лицевых костей. В МВД утверждают, что Хабеишвили пострадал из-за собственных действий, так как ворвался в кордон полиции, но в самой партии рассказали, что лидер ЕНД пытался вытащить пострадавшего участника акции.

Евроинтеграция или сближение с Россией? Что ждет Грузию после протестов из-за закона об иноагентах

В апреле грузинский парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который оппозиция сравнивает с российском законом об иностранных агентах. Президент Грузии заявила, что наложит вето на законопроект в случае его принятия в трех чтениях, но выразила уверенность, что парламентское большинство преодолеет ее вето.

Критики законопроекта утверждают, что Тбилиси берет пример с Москвы, а Грузия, получившая в декабре 2023-го статус кандидата на вступление в ЕС, «дрейфует в сторону России». Обсуждение закона в парламенте привело к массовым протестным выступлениям в центре грузинской столицы.

Весной прошлого года правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» пришлось отозвать законопроект после массовых протестов, однако в этом году он был повторно внесен на рассмотрение парламента. В новой версии формулировку «агент иностранного влияния» заменили на понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы».