Парламент Грузии на пленарном заседании одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах, передает телеканал Mtavari Arkhi. Инициативу поддержали 83 депутата, голосов «против» не было.

Как сообщает Mtavari Arkhi, представители оппозиции покинули зал перед проведением голосования после «словесной перепалки» с другими парламентариями. «Грузия Online» утверждает, что из зала оппозиционных депутатов «выдворил» председатель парламента Шалва Папуашвили, который представляет партию «Грузинская мечта», представляющую парламентское большинство. По данным Mtavari Arkhi, причиной стали высказывания парламентариев, которые назвали законопроект об иноагентах «российским».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в беседе с «Би-би-си» заявила, что наложит вето на закон об иноагентах в случае его принятия в трех чтениях. «Я наложу вето на этот закон [об иноагентах], как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», — пояснила она.

Зурабишвили допустила, что парламентское большинство преодолеет ее вето, но отметила, что хочет использовать его, чтобы «голос народа был услышан».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что власти страны не намерена отказываться от принятия закона об иноагентах, несмотря на критику других государств, передает ТАСС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Тбилиси не принимать закон об иноагентах и подчеркнул, что он не соответствует основным нормам и ценностям Евросоюза.

«Это очень тревожное событие, окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС», — говорится в заявлении Борреля.

Глава евродипломатии добавил, что закон ограничит возможности гражданского общества и медиа «свободно действовать», а также снизит «свободу выражения мнений» и «несправедливо стигматизирует» различные организации.

Критика законопроекта и протесты

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» на обсуждение парламента вынесла правящая партия «Грузинская мечта». Документ предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны будут пройти обязательную регистрацию, а если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф. Минюст получит право начать в их отношении расследование.

Это уже вторая попытка утвердить законопроект об иноагентах в Грузии. Впервые инициативу пытались принять в 2023 году, однако тогда он вызвал общественную критику и масштабные протесты. В новой версии законопроекта появились изменения: в частности, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться формулировка «организация, осуществляющая интересы иностранной державы» или «сил из-за рубежа».

Нынешний законопроект об иноагентах вызвал критику со стороны грузинской оппозиции и неправительственных организаций, граждане страны вновь вышли на протесты. Протесты из-за закона об иноагентах проходят в Грузии с 15 апреля, в том числе у здания парламента страны. Очередная акция протеста запланирована на вечер 17 апреля.

Противники принятия законопроекта считают, что он копирует принятый в России закон об иностранных агентах. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, представляющий «Грузинскую мечту», утверждал, что документ не имеет ничего общего с российским законом, а также не предусматривает каких-либо карательных мер.

О том, что грузинский закон не связан с Россией, сказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что меры «в той или иной форме» принимают все страны, а законопроекты «преследуют одну и ту же цель».

«Все-таки, наверное, первыми начали следить за своей внутриполитической гигиеной Соединенные Штаты. Именно они ввели эту практику. Никак это не российская — это нормальная сейчас практика огромного количества государств, которые делают все, чтобы обезопасить себя от влияния извне — от иностранного влияния на внутреннюю политику», — добавил представитель Кремля.

Песков выразил мнение, что импульсы к протестам против закона об иноагентах идут извне Грузии. «Этот внутриполитический процесс пытаются использовать как инструмент для провоцирования антироссийских настроений, вряд ли эти импульсы подаются изнутри Грузии», — сказал он.