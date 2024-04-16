В Тбилиси на акции протеста против принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» задержали по меньше мере 14 человек, сообщает «Sputnik Грузия». По данным агентства, среди задержанных оказался лидер оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе.

Как передает Sputnik, митингующие начали собираться возле здания парламента Грузии утром, когда юридический комитет приступил к рассмотрению законопроект. Представитель оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили в соцсетях призвала участников акции протеста «приходить на акцию подготовленными». По ее мнению, страну ожидает самая «кровавая ночь века».

По информации Rustavi2, из-за митинга перед зданием парламента перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Протестующие вышли с лозунгами «Нет российскому закону» и «Вернем Грузию».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своих соцсетях выразила поддержку протестующим против принятия закона об иноагентах.

«Массовая мирная демонстрация гражданского общества против «российского закона» в Тбилиси. Спецназ водометами и газовыми баллонами готов принять меры против мирных граждан, которые защищают свое европейское будущее. Аресты продолжаются. Грузия не примет новую русификацию», — написала Зурабишвили в Х.

Как передает с места событий «Интерфакс», оппозиционные организаторы акции протеста призывали собравшихся «мирным маршем» обойти здание парламента. Однако сразу после этого на близлежащих улицах появились сотни силовиков, в том числе полицейский спецназ, а также водометная автомашина. По данным издания, колонна оппозиционеров вплотную подошла к полицейским, которые через громкоговорители предупредили участников акции не нарушать закон и не выходить за рамки конституции.

Несмотря на эти призывы, некоторые протестующие все же нарушили общественный порядок и оказали сопротивление полицейским, в результате чего один из правоохранителей пострадал, ему потребовалась медицинская помощь, сообщает Sputnik.

По информации издания Mtavari, в других городах Грузии — Зугдиди, Батуми и Кутаиси — также проходят акции протеста. Митингующие заявляют, что если законопроект будет принят, они присоединятся к протестам в столице.

«Русский» закон

15 апреля комитет парламента Грузии по правовым вопросам после 11-часового обсуждения одобрил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны будут пройти обязательную регистрацию, а если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф. Кроме того, Минюст получит право начать в их отношении расследование.

Законопроект на обсуждение парламента вынесла правящая партия «Грузинская мечта». Это уже вторая попытка утвердить документ. Впервые подобный закон пытались принять год назад, однако он вызвал общественную критику и многочисленные протесты.

В новой версии появились небольшие поправки, в частности вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться формулировка «организация, осуществляющая интересы иностранной державы» или «сил из-за рубежа».

Законопроект вызвал критику со стороны оппозиции, неправительственных организаций и некоторой части общественности. Противники принятия этого документа считают, что он копирует «русский закон» об иностранных агентах.

Во время выступления с докладом о законопроекте лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, представляющий правящую партию, заявил, что документ не имеет ничего общего с российским законом об иноагентах и, более того, не предусматривает никаких карательных мер. После этого лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили напал на выступающего Мдинарадзе и ударил его по голове. В результате среди депутатов произошла массовая драка.

Элисашвили объяснил свое поведение тем, что не смог смириться с «оправданием русского законопроекта». Пострадавший заявил, что оппозиция заранее спланировала нападение и драку.