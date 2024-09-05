Россия с 1 сентября приостановила соцвыплаты для учителей, врачей и сотрудников силовых структур Абхазии, а также будет продавать в этом году электроэнергию по обычной цене. Об этом заявил глава МИД частично признанной республики Сергей Шамба. Что происходит между двумя странами и какие варианты урегулирования проблем существуют — в материале RTVI.

Что известно о ситуации с выплатами в Абхазии

29 августа телеграм-каналы RESPUBLICA и «Абхазский портал» опубликовали материалы, которые, по их утверждениям, представляют собой сканы протоколов встречи президента Абхазии Аслана Бжания и замглавы администрации президента России Дмитрия Козака. Она состоялась 19 августа.

В тексте было четыре пункта. В первом пункте говорится, что Россия с 1 сентября прекратит финансовую поддержку Абхазии в случае, если республика не ратифицирует соглашение о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам, не разрешит российским юрлицам реализовывать в регионе инвестиционные проекты и не снимет ограничения с российских инвесторов на рынке недвижимости.

Во втором пункте указывалось, что Россия будет продавать Абхазию электроэнергию осенью и зимой по коммерческой цене.

В третьем пункте содержится условие, согласно которому Сухум обязан до 20 сентября предоставить данные о депутатах и лидерах абхазской оппозиции с гражданством России, действующих «в ущерб интересам» двух стран, чтобы потом рассмотреть вопрос о лишении их гражданства.

Четвертый пункт — контакты парламентов двух стран будут сокращены до минимума из-за «неконструктивной позиции» абхазской стороны.

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с РБК подтвердил, что Россия приостановила выплаты в Абхазию. Он отметил, что речь идет не об обострении отношений, а «выполнении достигнутых договоренностей».

«Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают», — сообщил он.

Что о проблемах с выплатами сказал Шамба

Глава МИД Абхазии Сергей Шамба, сообщивший о прекращении выплат со стороны России, подчеркнул, что не может подтвердить подлинность документов, которые появились в Сети. Вместе с тем он признал, что Козак и Бжания встречались, а Москва и Сухум обсуждали первые два пункта.

«Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября. Будет остановлено социальное финансирование, которое касается врачей, учителей, силовых структур и прочее», — сказал министр.

Что касается пункта о возможном лишении депутатов парламента Абхазии гражданства России, Шамба подчеркнул: это вопрос исключительно российской стороны.

Агентство «Апсадгьыл-инфо» писало, что пресс-служба Бжании назвала информацию о передаче Москве данных по политикам с российским гражданством фейком.

Текущее состояние отношений двух стран Шамба охарактеризовал как конфронтацию, добавив, что «за последнее время накопилось много недовольства у наших союзников». По его словам, сейчас нужно приложить все усилия, чтобы исправить ситуацию.

Что о сложностях диалога Сухума и Москвы говорят в Госдуме

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил RTVI, что для урегулирования проблем двух государств нужно решить вопрос с теми, кто «не желает добра российско-абхазским отношениям». По его мнению, сейчас между странами возникла «трещина» и нужно сделать все, чтобы она «не расширялась».

Среди тех, кто ставит «под угрозу особые отношения между Россией и Абхазией», Затулин назвал депутата абхазского парламента Кан Кварчия. По его словам, тот «ерничал над тем, что российская армия настолько слаба, что не может взять Харьков», хотя «должен быть благодарен» за то, что Россия признала Абхазию.

«Да, есть основания для недоверия. Есть обещания, которые постоянно, из месяца в месяц, из года в год не выполняются в то самое время, когда большинство жителей Абхазии являются не только гражданами Абхазии, но и гражданами России», — отметил Затулин.

В Абхазии, считает парламентарий, «давлеет синдром»: по его мнению, местные жители в силу разных факторов, связанных «с прежней историей Абхазии, когда абхазы на своей земле оказались в меньшинстве», считают, что если принять закон об апартаментах, то «все 150 или 140 миллионов человек из России приедут в Абхазию, здесь обоснуются, и нам негде будет жить».

«Этот синдром, эта родовая травма, если хотите, использовалась для того, что стало следствием противоречия между грузинами и абхазами. Сегодня это всё переносится на российско-абхазские отношения. От этого надо уйти. Надо, прежде всего, понять, что стоит на кону для Абхазии и чего она может лишиться. Прежде всего, доверия со стороны России и желания оказывать, как и раньше, Абхазии экономическую помощь, не ожидая, что это быстро вернется», — заявил Затулин.

Кроме того, российской стороне нужны гарантии для инвестиций, из-за чего Москва и настаивает на том, чтобы решения арбитражных судов России были действительны в Абхазии и наоборот, отметил депутат.

Затулин также указал на то, что среди тех, кто «ищет, каким образом навредить российско-абхазским отношениям», есть обладатели и российского гражданства.

«При этом они одновременно считают, что нет ничего зазорного в том, что у них два паспорта в кармане. Поэтому я не сторонник этих репрессивных мер, никто не лишает абхазского граждан, они как граждане Абхазии имеют право быть на своей родине. Но тогда уж перестаньте прикидываться гражданами России», — сказал он.

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко, который, как и Затулин, состоит в думской группе по связям с парламентом Абхазии, подтвердил RTVI, что Россия решилась на прекращение выплат из-за позиции властей республики. Однако, добавил он, здесь есть нюансы.

Во-первых, сейчас есть дискуссия по поводу ратификации соглашения о взаимном признании судебных и арбитражных решений, сказал Ющенко. Юрисдикции судов двух стран должны работать по принципу взаимной основы, что требует обсуждения и согласования в первую очередь в самой Абхазии, поскольку она является признанным Россией независимым государством, пояснил депутат.

«Есть определенная дискуссия. Вопрос, я думаю, можно обсудить в рамках группы дружбы с абхазскими парламентариями, а они в свою очередь провести широкую дискуссию со старейшинами и политическими силами и принять компромиссное решение. Стоять на месте тоже нельзя», — сказал он.

Ситуацию с ограничениями на рынке коммерческой недвижимости для российских инвесторов Ющенко охарактеризовал как непростую. Он добавил, что требует более точной формулировки и абхазский законопроект об апартаментах.

Законопроект об апартаментах предусматривает строительство в восточной части Абхазии до 10 тыс. апартаментов на 150 га. Оппозиция считает, что одобрение документа может нарушить демографический баланс.

В-третьих, сказал Ющенко, есть нерешенные моменты с документом о российских инвестиционных проектах в частично признанной республике.

«В одной из редакций закона об инвестиционном климате — не знаю, подкорректировали ее или нет, — говорилось, что иностранный инвестор, который заходит в Республику Абхазия, освобождается от налогов и других платежей, в том числе и НДС, чуть ли не на 25 лет. Потом вроде поменяли, что на восемь лет. Но тогда как местный бизнес должен существовать? Вообще должен умереть? Естественно, местные люди против, возмущаются, поэтому нужно находить общий компромисс», — сказал Ющенко.

Также стоит помнить, что за три года Абхазия в рамках программы формирования общего социально-экономического пространства с Россией приняла более 27 законов и соглашений, отметил депутат.

«Жители Абхазии заинтересованы в том, чтобы продвигать, укреплять и расширять взаимодействие с Россией, но не на условиях диктата, интереса олигархов, застройщиков, а на условиях взаимного сотрудничества и выгоды. Местных жителей там всего 250 тыс. человек. Российско-абхазские отношения — это не гонка «Формулы 1» со скоростью 300 км на финиш. Это очень тонкая и живописная горная дорога с двусторонним движением, где любой резкий поворот может опрокинуть участников движения в горное кавказское ущелье», — резюмировал Ющенко.