Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты, касающиеся учителей, врачей и сотрудников силовых структур Абхазии, сообщил министр иностранных дел республики Сергей Шамба.

На брифинге, который прошел 3 сентября, министра спросили о том, является ли подлинным распространившийся в соцсетях протокол совещания замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака с президентом Абхазии Асланом Бжанией.

В протоколе сказано, что российская сторона с начала сентября приостановит перечисление финансовой помощи Абхазии до выполнения этой республикой взятых на себя обязательств. Шамба заявил, что не может подтвердить подлинность документа, однако указанный вопрос действительно обсуждался.

«Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября. Будет остановлено социальное финансирование, которое касается врачей, учителей, силовых структур и прочее», — сказал глава МИД Абхазии.

Согласно протоколу совещания с Козака с Бжанией, Абхазия должна выполнить следующие обязательства: ратифицировать соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам; обеспечить вступление в силу соглашения об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов в Абхазии; снять ограничения для российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости.

Что еще говорилось в протоколе

Еще один пункт документа гласил, что Бжания якобы взял на себя обязательство до 20 сентября представить данные о депутатах парламента и лидерах оппозиции Абхазии, которые имеют российское гражданство и действуют «в ущерб интересам Российской Федерации и развитию российско-абхазских отношений».

Это должно быть сделано «для дальнейшего рассмотрения вопроса лишения их российского гражданства», следует из протокола. Власти Абхазии утверждают, что Бжания не брал на себя подобных обязательств.

«Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности. Президент Абхазии не брал на себя обязательств по предоставлению подобной информации», — заявила пресс-служба президента республики.

Протокол совещания Козака с Бжанией датируется 26 августа. Сама встреча замруководителя администрации президента России с президентом Абхазии прошла в Москве 19 августа.