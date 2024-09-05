Россия с 1 сентября прекратила соцвыплаты врачам, учителям и силовикам в Абхазии, сообщил глава МИД частично признанной республики Сергей Шамба. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил RTVI, что проблемы между сторонами есть и их можно решить, только если перестать касаться «родовых травм».

Депутат, комментируя слова Шамбы, отметил, что министр призывает не обращать внимание на то, что Москва может лишить гражданства тех или иных политиков, которые «выступают с враждебных России позиций».

Чтобы решить вопрос заморозки российских инвестиций и помощи, нужно обратить внимание на тех, кому выгодно выставлять Россию в негативном свете, уверен он.

«Те, кто не желают добра российско-абхазским отношениям, сосредоточены на обличении России за то, что она вообще остановила выплаты. А больше всего за то, что она требует и может лишить российского гражданства конкретных персонажей в абхазской политической элите», — сказал он.

Затулин подчеркнул, что те, кто понимает важность взаимоотношений двух стран, сейчас «озабочены тем, чтобы эта возникшая трещина не расширялась и чтобы эта история как можно быстрее ушла в прошлое».

По словам Затулина, одним из тех, кто ставит под угрозу «особые отношения России и Абхазии», является депутат парламента Абхазии Кан Кварчия. Парламентарий отметил, что Кварчия «ерничал над тем, что российская армия настолько слаба, что не может взять Харьков».

«Это говорят люди, которые должны быть благодарны за то, что Россия поддержала Абхазию, признала Абхазию», — сказал Затулин.

Есть некоторые лица, которые «везде и всюду ищут соринку в российском глазу, когда дело касается Абхазии», продолжил депутат. Сейчас самое главное, чтобы стороны не доводили «до какой-то эскалации все эти трудности и претензии взаимные», уверен парламентарий.

Затулин признал, что в отношениях между странами есть основания для недоверия, а также обещания, которые не выполняются.

«Вопрос в том, что мы должны понять, что стоит на кону, чтобы понять, что мешает тому, чтобы мы с доверием, как раньше, относились друг к другу», — сказал он.

По словам депутата, сейчас россияне, которые оказываются в Абхазии, бывают «поражены в правах». По версии Затулина, это связано с тем, что в частично признанной республике «давлеет синдром, связанный с прежней историей» республики, когда абхазы «на своей земле оказались в меньшинстве».

Как считает Затулин, «отсюда возникают конспирологические версии» о том, что если абхазские власти одобрят закон о строительстве апартаментов в отдельных регионах страны, то «в этом случае все 150 или 140 миллионов человек из России приедут в Абхазию и здесь обоснуются», в результате чего абхазам «негде будет жить» и они будут тут «не хозяева».

«Этот синдром, эта родовая травма, если хотите, она использовалась для того, что стало следствием противоречия между грузинами и абхазами, а сегодня это все переносится на российско-абхазские отношения. От этого надо уйти. Надо, прежде всего, понять, что стоит на кону для Абхазии и чего она может лишиться. Прежде всего, доверия со стороны России и желания оказывать, как и раньше, Абхазии экономическую помощь, не ожидая, что это быстро вернется», — порассуждал он.

По словам Затулина, «отдельные персонажи», включая Кварчию, спекулируют на теме «Ни пяди своей земли не отдадим». Таким деятелям, по мнению депутата, удалось «нанести ущерб духу доверительности». В то же время Абхазии ничего не угрожает, но для ее развития должны появиться гарантии для российских инвестиций, уточнил парламентарий.

«Отсюда, например, и настояние, чтобы решения арбитражных судов российских были действительны в Абхазии, а абхазские — на основе взаимности действительны в России. Но подозрительные лица говорят: «Ну тогда вы в России принимаете решения арбитражных судов, и мы тут опять окажемся не хозяевами». В этой мелкой игре со стороны отдельных лиц и должен быть предел, если Абхазия хочет развиваться», — добавил Затулин.

Затулин отметил, что депутаты парламента Абхазии, которые имеют гражданство России и при этом «ищут, каким образом навредить российско-абхазским отношениям», не видят «ничего зазорного в том, что у них два паспорта в кармане».

«Я не сторонник этих репрессивных мер. Никто не лишает их абхазского гражданства, они как граждане Абхазии имеют право быть на своей родине. Но тогда уж перестаньте прикидываться гражданами России», — резюмировал он.

3 сентября глава абхазского МИД Сергей Шамба сообщил, что Россия с 1 сентября частично приостановила выплаты врачам, учителям, сотрудникам силовых структур и других категорий в частично признанной республике. Это заявление он сделал после того, как в Сети появились сканы материалов со встречи замглавы администрации президента России Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжании.

В документах, которые Сухум отказался признать подлинными, Россия настаивала на снятии ограничений для российских инвесторов на рынке недвижимости и ратификации соглашения о взаимном признании судебных и арбитражных решений.

Также в опубликованных материалах указывалось, что Абхазия якобы обязалась представить данные о депутатах парламента и представителях оппозиции с российским паспортом, «действующих в ущерб интересам Российской Федерации и развитию российско-абхазских отношений, для дальнейшего рассмотрения вопроса лишения их российского гражданства».