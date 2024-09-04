Решение о присоединении Абхазии к России может принимать только народ региона, а не его руководители. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Если будет проведен общенародный референдум, если люди выскажут желание войти в состав России, то дальше уже начинается юридическая процедура оформления всех конституционных норм и прав», — пояснил парламентарий.

Водолацкий добавил, что это также касается Южной Осетии и «всех других суверенных государств, которые хотят войти в состав» России.

С 1 сентября Россия приостановила социальные выплаты, касающиеся учителей, врачей и сотрудников силовых структур Абхазии, заявил министр иностранных дел республики Сергей Шамба. Эти санкции будут действовать, пока республика не выполнить взятые на себя обязательства.

В протоколе с совещания замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака с президентом Абхазии Асланом Бжанией, подлинность которого Шамба подтвердить не смог, указано, что Абхазия должна:

ратифицировать соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам;

обеспечить вступление в силу соглашения об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов в Абхазии;

снять ограничения для российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости.

Кроме того, в документе говорится о том, что Бжания якобы взял на себя обязательство до 20 сентября представить данные о депутатах парламента и лидерах оппозиции Абхазии, которые имеют российское гражданство и действуют «в ущерб интересам Российской Федерации и развитию российско-абхазских отношений».

Это должно быть сделано «для дальнейшего рассмотрения вопроса лишения их российского гражданства», следует из протокола. Однако власти Абхазии утверждают, что Бжания не брал на себя подобных обязательств.

Протокол с совещания Козака с Бжанией датирован 26 августа, сама встреча проходила в Москве 19 августа.