Россия готова оказать Грузии содействие в нормализации ее отношений с Абхазией и Южной Осетией, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего участия в Генассамблее ООН.

По словам главы МИД России, Москва сможет оказать помощь в процессе примирения сторон, если все они будут заинтересованы в «обеспечении договоренностей о ненападении» и смогут выработать обоюдно приемлемое решение о формате взаимодействия

«Это очевидно, что нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что “хотим примирения исторического”. В каком виде, какой форме это примирение может произойти — это решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии», — сказал Лавров.

«Абхазы сами все продадут». Готовится ли Россия отдать Абхазию Грузии?

В своем выступлении на Генассамблее ООН глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии с призывом жить в «едином грузинском государстве» и «восстановить все разрушенные мосты» в отношениях с Грузией.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела войска в Южную Осетию и начала обстреливать столицу республики Цхинвал. Занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев отдал приказ о проведении операции «по принуждению к миру». Конфликт продолжался пять дней. По его итогам Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Грузия считает их «оккупированными».

В начале сентября создатель политической партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сказал, что в случае ее победы на выборах Тбилиси найдет силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года. Он также пообещал добиться суда над участниками «Единого национального движения» экс-президента страны Михаила Саакашвили, которого считает виновным в событиях 2008 года. Из-за заявлений Иванишвили в Грузии прошли акции протеста.

Кобахидзе заявлял о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии еще в мае. «Наша грузинская мечта — жить в объединенной сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», — писал премьер на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Он также выразил уверенность в том, что через шесть лет «единая и сильная Грузия» сможет стать «полноправным членом европейской семьи», поскольку готова к членству в Евросоюзе больше, чем «любая другая страна-кандидат».