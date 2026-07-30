Для вступления в Евросоюз еще на подготовительном этапе Армении придется ввести визовый режим с Россией и присоединиться к санкциям против нее. Об этом «Известиям» заявил бывший член комитета Европарламента по парламентскому сотрудничеству с Арменией Фернан Картхайзер.

По его словам, европейские чиновники намерены принуждать Ереван к введению визового режима с Россией и присоединению к санкционному режиму.

Политик считает, что Брюссель использует республику в собственных геополитических интересах, но не сможет защитить ее от неизбежных экономических и политических последствий такого шага.

«На Армению будет оказано сильное давление, чтобы она все же приняла такие меры. Я надеюсь, что Армения выдержит такое давление и в первую очередь будет заботиться о своих собственных интересах», — сказал евродепутат.

Служба внешней разведки России ранее уже сообщала о требованиях Брюсселя к армянским властям — разорвать связи с Москвой, сократить присутствие российского бизнеса и ограничить гуманитарные контакты в обмен на визовую либерализацию.

13 июля Евросоюз анонсировал запуск специальной миссии советников по безопасности и «гибридным угрозам» — аналогичные структуры ранее уже были развернуты на Украине и в Молдавии.

Что будет, если Армения введет визовый режим с Россией

«Известия» отмечают, что введение визового режима с РФ грозит Армении серьезными экономическими потерями. В 2025 году республику посетили более 900 тысяч россиян, обеспечив ей около 40% турпотока из-за рубежа. Денежные переводы из России в том же году составили $3,87 млрд — это 1/8 армянского ВВП.

Кроме того, как говорится в статье, разрыв связей с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) лишит Армению рынка сбыта для более чем 90% ее основного экспорта, а переход на рыночные цены на газ приведет к его трехкратному подорожанию.

Заведующий кафедрой зарубежного регионоведения МГЛУ Дмитрий Сидоров считает, что европейские инвесторы не смогут компенсировать ущерб, который потерпит бюджет Армении от разрыва отношений с РФ.

Для самой России вступление Армении в ЕС и возможный разрыв двусторонних связей также создаст ряд серьезных проблем, пишут «Известия»: Москва рискует потерять стратегический плацдарм в Закавказье, под угрозой может оказаться работа российской военной базы в Гюмри. Кроме того, сворачивание безвизового режима и сокращение объемов торговли неизбежно усложнят логистические цепочки.

Евроинтеграция в ущерб экономике

В мае президент России Владимир Путин заявил, что выход Армении из ЕАЭС и разрыв связей с Москвой могут привести к потере до 14% ВВП республики, а по некоторым прогнозам — даже трети экономики страны.

С 27 июля Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз армянской молочной продукции из-за нарушений санитарных норм. До этого Москва уже запретила импорт цветов, минеральной воды «Джермук» и продукции нескольких армянских коньячных заводов.

Согласно данным статистического комитета республики, товарооборот между Арменией и Россией в период с января по май 2026 года сократился на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Введенные Россией ограничения на ввоз ряда армянских товаров уже наносят серьезный удар по экономике республики, констатируют «Известия»: особенно страдают производители, для которых российский рынок является основным.

Депутат парламента Армении Тагуи Товмасян рассказала изданию, что некоторые предприятия оказались в крайне сложном положении, а при сохранении подобных ограничений часть производств может закрыться.

Армянское руководство стремится урегулировать возникшие экономические противоречия с Россией — этот вопрос обсуждали премьер-министры Никол Пашинян и Михаил Мишустин на встрече в Екатеринбурге в июле. В Минэкономики Армении «Известиям» подтвердили, что продолжают работу с российскими коллегами по вопросам двусторонних экономических отношений.

Будет референдум или нет

Лидеры государств Евразийского экономического союза еще в мае 2026 года предложили Армении провести референдум, чтобы определить дальнейший вектор развития страны — остаться в ЕАЭС или выбрать интеграцию с Евросоюзом. Пашинян заявил, что такое голосование возможно только после подачи официальной заявки на вступление в ЕС. Депутат Тагуи Товмасян подтвердила, что процедура организации референдума пока не запущена.

По мнению руководителя Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айка Халатяна, перспективы проведения референдума крайне малы, поскольку власти страны стремятся сохранить статус-кво и обеспечить постепенный и безопасный «развод» с Россией. Немедленный разрыв отношений с Москвой, по его оценке, спровоцирует тяжелый социально-экономический и внутриполитический кризис в республике.

В пример «Известия» приводят Черногорию, которая ради европейских перспектив пошла на обострение отношений с Москвой и с 1 ноября вводит визы для россиян.

Противоположный путь выбрала Сербия, которая отказалась присоединяться к антироссийским санкциям и сохранила безвизовый режим с РФ — в ответ Брюссель фактически заморозил переговоры о вступлении Белграда в союз и намеренно замедлил интеграционные процессы.

«Если Ереван все же решится подать заявку на членство, ему неизбежно придется выбирать между этими двумя сценариями», — говорится в статье.

По оценке издания, Армения оказалась перед сложным выбором, где экономические преимущества членства в ЕАЭС по факту перевешивают европейские обещания — тем более что путь в Евросоюз для других стран занимает десятилетия: своей очереди на вступление в союз годами дожидаются Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория.