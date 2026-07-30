Разведданные США и Франции использовались Украиной при планировании ударов дальнобойными беспилотниками по объектам на территории России. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников.

По словам собеседников газеты, эти сведения помогали выявлять позиции российских систем ПВО и прокладывать маршруты, по которым дроны могли обходить их и достигать целей в глубине страны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что поручил новому главнокомандующему и исполняющему обязанности министра обороны расширить кампанию дальних ударов. И. о. главы военного ведомства Евгений Хмара сообщил FT, что вместе с новым главкомом Михаилом Драпатым работал над планами перенести боевые действия «как можно дальше на территорию противника».

Собеседники издания утверждают, что разведданные США и Франции помогали не только обходить ПВО, но и точнее выбирать цели. По словам бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, украинские планировщики составили подробную карту российской энергосистемы, позволяющую выявлять узлы, вывод из строя которых способен нарушить работу более крупных участков сети. При этом часть операций по-прежнему связана с ударами по крупным нефтехранилищам.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (внесен в перечень Росфинмониторинга лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что удары Киева по НПЗ являются частью более широкой кампании, направленной, по его версии, на подрыв нефтяных доходов России и логистических цепочек снабжения войск, а также «систематическое уничтожение» российских систем ПВО, радаров и средств радиоэлектронной борьбы.

По данным Минобороны России, системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 258 дронов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областями, Кубанью, Крымом, Адыгеей, а также над Азовским и Черным морями.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, что ночью БПЛА атаковали склад Wildberries. «По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано. На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем», — сообщил он.

В пресс-службе WB уточнили, что ночью атакам подверглись логистические объекты WB в Пензенской области и Удмуртии. «Из-за атаки на складе компании в Пензе возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. К сожалению, есть пострадавший, ему оказана необходимая медицинская помощь», — уточнили в компании.

На складе в удмуртском городе Сарапуле произошел пожар, пострадавших нет, добавили в RWB.