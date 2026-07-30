Мексиканские картели все активнее используют Западную Африку как базу для производства синтетических наркотиков, сообщает Би-би-си. Главным узлом этого процесса становится Нигерия: в 2026 году там выявили четыре из пяти подпольных лабораторий по производству метамфетамина, обнаруженных на континенте. С 2023 года в Африке раскрыли 14 таких объектов.

Один из последних эпизодов дошел до необычного судебного разбирательства: федеральный суд провел выездное заседание прямо на месте предполагаемого подпольного производства — в лесу в двух часах езды от Лагоса (крупнейший мегаполис Нигерии). По делу проходят 10 человек: трое граждан Мексики и семеро нигерийцев.

Национальное агентство по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (NDLEA) назвало это крупнейшим изъятием метамфетамина в истории страны. После майской операции силовики сообщили об обнаружении более двух тонн наркотика стоимостью около $360 млн и заявили о разгроме крупного нигерийско-мексиканского синдиката. В июне в лесу соседнего штата Ойо нашли еще одну лабораторию и задержали пятерых подозреваемых, включая гражданина Мексики, которого агентство назвало специалистом по производству метамфетамина.

Как отмечает BBC, речь идет не об отдельных рейдах, а о более широкой перестройке наркотрафика: регион все чаще используют не только как транзитный маршрут, но и как производственную площадку. По словам руководителя контрнаркотических операций Африканского командования ВС США (Africom) Джеймса Григо, с 2023 года силовики зафиксировали один такой рейд в 2023-м, шесть — в 2024-м, два — в 2025-м и пять — в этом году.

По данным Africom и Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), часть этих объектов связана с двумя крупнейшими мексиканскими синдикатами — Синалоа и «Халиско нового поколения». Выступая в мае в Конгрессе США, командующий Africom генерал Дагвин Андерсон заявил, что африканские вооруженные группировки все чаще получают финансирование от наркосетей, что расширяет их возможности и повышает смертоносность.

Собеседники BBC называют сразу несколько причин, по которым именно этот регион привлекает такие структуры: обширные лесные районы, удобные для скрытого производства, большой молодежный рынок, дешевая рабочая сила, доступ к атлантическим морским маршрутам, проницаемые границы и более слабый контроль за ввозом химикатов.

Дополнительный риск власти видят в росте внутреннего спроса. По данным опроса 2018 года, 14,4% взрослого населения страны хотя бы раз употребляли запрещенные наркотики — это более чем вдвое превышает среднемировой показатель по данным Управления ООН по наркотикам и преступности. По данным Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности, метамфетамин уже широко распространен в ряде стран Восточной Африки, а в ЮАР известен под названием «тик».

При этом речь идет не только о местном рынке. Производство в Западной Африке облегчает выход и к Европе, где, по данным УНП ООН, потребление метамфетамина выросло на 47% в 2014—2024 годах, и к Азии, где в 2024 году изъятия этого наркотика достигли рекордного уровня.

Часть экспертов связывает эту экспансию с ужесточением контроля на традиционных маршрутах из Латинской Америки. Однако Григо считает, что это лишь часть картины: Синалоа и «Халиско нового поколения» давно работают глобально, а рост числа рейдов в последние годы может говорить о том, что их позиции на континенте становятся прочнее.

* употребление наркотиков наносит непоправимый ущерб здоровью