Ученые обнаружили ранее неизвестный искусственный сплав, образовавшийся при атомной бомбардировке японского города Хиросимы: он состоит из нескольких металлов, имеет необычную кристаллическую структуру и интересные механические свойства. Итоги исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Мощные, высокоэнергетические взрывы, такие как детонация ядерного боезаряда, способны создавать кратковременные физико-химические условия, напоминающие столкновения тел с космическими скоростями, удары метеоритов и разряды молний.

При таких ударах наблюдаются экстремальные температуры, резкий рост давления, испарение однородных материалов с последующей конденсацией образовавшихся расплавов и аэрозолей из огненного шара. В таких условиях возможно формирование необычных минералов и металлических фаз.

Ученые под руководством Луки Бинди из Университета Флоренции открыли ранее неизвестный минерал, образовавшийся после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года.

Необычный сплав был обнаружен при исследовании хиросимитов — стеклянных образований, которые находят среди песка на берегах Хиросимской бухты. Первым их нашел геолог Марио Ванье, исследовавший песчаные пляжи полуострова Мотоудзина вблизи Хиросимы.

При изучении одной из найденных на пляже сферул ученые заметили вкрапление сплава, состоящего большей частью из железа и хрома. Электронный микроскоп показал, что в нем есть также кремний, никель, марганец, молибден и алюминий. По словам ученых, новый сплав имеет ранее знакомую квазикристаллическую решетку.

«Сплав, скорее всего, образовался при конденсации смешанного металлического пара, которая последовала при сверхбыстром остывании расширяющегося огненного шара», — говорится в исследовании.

Подобные сплавы обладают целой комбинацией полезных свойств — механической прочностью, температурной стабильностью, устойчивостью к коррозии и другими.