Ученые обнаружили ранее неизвестный искусственный сплав, образовавшийся при атомной бомбардировке японского города Хиросимы: он состоит из нескольких металлов, имеет необычную кристаллическую структуру и интересные механические свойства. Итоги исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Мощные, высокоэнергетические взрывы, такие как детонация ядерного боезаряда, способны создавать кратковременные физико-химические условия, напоминающие столкновения тел с космическими скоростями, удары метеоритов и разряды молний.

При таких ударах наблюдаются экстремальные температуры, резкий рост давления, испарение однородных материалов с последующей конденсацией образовавшихся расплавов и аэрозолей из огненного шара. В таких условиях возможно формирование необычных минералов и металлических фаз.

Ученые под руководством Луки Бинди из Университета Флоренции открыли ранее неизвестный минерал, образовавшийся после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года.

Необычный сплав был обнаружен при исследовании хиросимитов — стеклянных образований, которые находят среди песка на берегах Хиросимской бухты. Первым их нашел геолог Марио Ванье, исследовавший песчаные пляжи полуострова Мотоудзина вблизи Хиросимы.

Luca Bindi, Hans-Rudolf Wenk, Mario Wannier, Teresa Salvatici

При изучении одной из найденных на пляже сферул ученые заметили вкрапление сплава, состоящего большей частью из железа и хрома. Электронный микроскоп показал, что в нем есть также кремний, никель, марганец, молибден и алюминий. По словам ученых, новый сплав имеет ранее знакомую квазикристаллическую решетку.

«Сплав, скорее всего, образовался при конденсации смешанного металлического пара, которая последовала при сверхбыстром остывании расширяющегося огненного шара», — говорится в исследовании.

Подобные сплавы обладают целой комбинацией полезных свойств — механической прочностью, температурной стабильностью, устойчивостью к коррозии и другими.

«Это открытие продемонстрировало, что ядерные плазменные события способны стабилизировать сложные металлические фазы, а результаты атомных взрывов служат естественной лабораторией для образования неравновесных сплавов и открытия новых материалов», — говорится в статье.