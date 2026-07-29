Четыре женщины обвинили оскароносного актера Джареда Лето в преступлениях сексуального характера, жертвами которых, по их словам, стали еще в подростковом возрасте. Об этом рассказывается в новом документальном фильме BBC.

Фильм называется «Джаред Лето: темная тайна Голливуда». Он выходит на BBC Three и BBC One, а также доступен на стриминговом сервисе iPlayer. Всего с журналистами для картины поговорили десять женщин, девять из которых впервые публично рассказали свои истории.

Что говорится в фильме BBC

Все собеседницы утверждают, что познакомились с Лето в период с 2002 по 2016 годы, когда ему было от 30 до 40 лет. Сейчас музыканту и актеру 54 года.

Журналисты BBC заявляют, что подтвердили часть данных через друзей и родственников женщин, которым те рассказывали о произошедшем в то время. В некоторых случаях авторы фильма также ознакомились с фотографиями и перепиской, подтверждающими истории потерпевших.

«Это было 25 лет назад… и ему все сошло с рук», — сказала одна из женщин, выдвинувших обвинения против Лето.

Двое мужчин, которые много лет работали с группой Лето Thirty Seconds to Mars, рассказали съемочной группе, что им было неловко из-за того, как музыкант общался с девушками-подростками, иногда приглашая их за кулисы, в гримерку или в дом на запись альбома.

«Мне кажется, все считали, что разница в возрасте была слишком большой», — сказал один из них.

Бывший сотрудник группы, которого в фильме называют Брэдом, рассказал, что персонал по указанию Лето звонил в модельные агентства и предлагал девушкам бесплатные VIP-билеты на концерты. По его словам, для них за кулисами выделялось отдельное помещение.

Еще один бывший работник группы, фигурирующий в фильме под именем Саймон, утверждает, что в тот период к Лето каждый день приходили в среднем по две девушки — прямо в дом, где записывалась музыка.

Несмотря на неоднократные попытки BBC связаться с Джаредом Лето, он не ответил на выдвинутые против него обвинения.

«Я была глупой девчонкой»

Одна из четырех женщин, чьи истории легли в основу наиболее серьезных обвинений, выступает в фильме под именем Изабель. Ей сейчас больше 40 лет, и она говорит, что лишь недавно перестала винить себя за то, что произошло в 2002 году, когда ей было 17 лет.

«Большую часть жизни я считала, что это случилось из-за того, что я была глупой девчонкой… и поэтому со мной произошло плохое», — призналась она.

По словам Изабель, она согласилась встретиться с Лето в номере отеля после того, как показала актеру и его друзьям магазин в Лас-Вегасе, где работала. По адресу, который ей дали, находился «обшарпанный грязный мотель», но она предположила, что оттуда они поедут куда-то еще.

Изабель рассказывает, что сидела на кровати, ожидая, пока Лето соберется, но он позвал ее в ванную, чтобы поговорить, пока принимает душ, раздвинул занавеску душа и начал ее целовать, а затем схватил за руку и заставил мастурбировать.

Она, по ее словам, оттолкнула его и сказала, что хочет уйти, а Лето вышел из ванной в полотенце, проверил, есть ли кто-то в коридоре, и только после этого выпустил ее из номера. Лишь позже, найдя информацию об актере в интернете, она поняла, что он тогда был старше 30 лет.

«Возраст — это всего лишь цифра»

Другая героиня фильма, бывшая модель Алекс, сообщила, что ее агентство пригласили на концерт Thirty Seconds to Mars на арене O2 в Лондоне в 2013 году. Ассистентка Лето позвала ее на афтепати в Shoreditch House в Восточном Лондоне.

Алекс тогда было 19 лет, но, по ее словам, из соображений безопасности она решила соврать насчет своего возраста и сообщила 41-летнему актеру, что ей еще 17. Он якобы ответил, что возраст — это всего лишь цифра.

Позже, хотя у нее разряжался телефон и она запьянела, один из ассистентов Лето убедил ее поехать на вечеринку в отель. Оказавшись в темном номере, она поняла, что там нет никого, кроме Джареда, и спросила, есть ли у него зарядка для телефона или наличные, чтобы добраться домой. Он ответил отрицательно на оба вопроса.

Алекс, как она утверждает, была растеряна и не знала, что делать. По ее словам, она спросила у Лето, можно ли ей переночевать на кушетке в его номере, а он в ответ несколько раз повторил, что в таком случае займется с ней сексом в извращенной форме. Девушка ушла из отеля.

«Он угрожал тебе сексуальным насилием, тебе стоит сообщить об этом», — написала ей в ответ подруга, которой Алекс рассказала о произошедшем.

Спустя годы она пришла к выводу, что встреча в отеле была спланирована заранее, а ассистент Лето точно знал, что сказать, чтобы заманить ее в номер.

«Хочу, чтобы ты называла меня папочкой»

Женщина, выступающая в фильме под именем Клара, утверждает, что впервые вступила в половую связь с Лето, когда ей было 17 лет, а ему — 34. По ее словам, это произошло в его доме в Калифорнии в 2006 году, куда ее привел один из помощников музыканта, перехватив ее за кулисами на концерте.

«Он сказал мне: „Я хочу, чтобы ты называла меня папочкой“. И приходилось либо притворяться маленькой девочкой, либо говорить: „Моя маленькая девочка“», — утверждает Клара.

По ее словам, она была «настолько наивной и уязвимой», что не понимала, насколько ненормальным было такое поведение.

«Не существует психически здорового мужчины за тридцать, который посмотрел бы на девочку-подростка и подумал, что из нее получится отличная партнерша», — говорит Клара в кадре.

Клара вспоминает, что говорила с Лето о возрасте согласия в Калифорнии, поскольку ее отец работал в правоохранительных органах, но актер отнесся к этому пренебрежительно.

В Калифорнии возраст согласия составляет 18 лет; половая связь взрослого с несовершеннолетней квалифицируется как преступление.

Героиня фильма рассказала перед камерой, что впервые вступила с Лето в половую связь у него дома, причем ее подруга в это время ждала в соседней комнате. Таких визитов, по ее словам, было в общей сложности три или четыре.

«Все равно отличная грудь»

Женщина, выступающая в фильме под именем Тейлор, утверждает, что познакомилась с Лето на музыкальном фестивале в 2005 году, когда ей было всего 14 лет. Когда группа раздавала автографы, актер расписался у девочки на груди, сказав, что она у нее «отличная».

Тейлор вспоминает, что музыкант попросил своего охранника отвести ее за кулисы, даже не спросив, хочет ли она туда идти. При этом она подчеркивает, что маленький рост и брекеты явно выдавали в ней несовершеннолетнюю.

Мать девочки заметила, что произошло, и высказала Лето свое недовольство. Тот посмотрел на нее и повторил, что у ее дочери «все равно отличная грудь». По словам Тейлор, ему было совершенно все равно.

Она признается, что этот случай изменил всю ее жизнь, и она больше никогда не посещала концерты.

Вечеринка в честь «Оскара» и загадочный «Кристиан»

Еще одна героиня фильма, которая представилась Эттой, рассказала о странных и часто откровенно сексуальных телефонных звонках от Лето.

Этте было 16 лет, когда она вместе с матерью пришла в модельное агентство в Лос-Анджелесе в 2014 году и там познакомилась с Джаредом. По ее словам, музыкант заинтересовался ее желанием стать моделью и попросил у нее адрес электронной почты, чтобы пригласить обеих на свою вечеринку по случаю «Оскара».

Она вспоминает, что переписка по электронной почте очень быстро переросла в звонки с сексуальным подтекстом. Лето, зная, что ей 16 лет, спрашивал, девственница ли она, есть ли у нее какие-то фантазии, а также задавал другие откровенные вопросы.

«Как минимум однажды он упомянул, что нам стоило бы когда-нибудь заняться сексом», — вспоминает Этта.

По ее словам, Лето попросил разрешения передать ее номер своему другу, которого она знала как «Кристиана», — якобы тот мог быть полезен для ее карьеры. Этот человек часто звонил ей и просил сняться в порнографии, утверждая, что ее возраст не имеет значения. Этта допускает, что под видом «Кристиана» с ней на самом деле общался Джаред.

В 2016 году Лето позвонил Этте и сообщил, что его адвокат хочет отправить ей соглашение о неразглашении — якобы юрист был обеспокоен его отношениями с женщинами. По словам Этты, музыкант при этом хихикнул. Подписывать документ она отказалась.

Предыдущие обвинения в адрес Лето

Слухи и обвинения против Лето появляются не первый год. По подсчетам BBC, в интернете накопилось более 120 отдельных жалоб на его поведение по отношению к женщинам, часть из которых касается давних событий.

В прошлом году волна обвинений вновь поднялась после того, как диджей из Лос-Анджелеса Элли Тейлз написала в социальных сетях, что Лето домогался до нее, когда ей было 17 лет. После этого еще несколько женщин рассказали о похожем опыте.

Также в прошлом году девять женщин обвинили Лето в неподобающем сексуальном поведении в материале американского издания Air Mail — глянцевого журнала, который возглавляет бывший главный редактор Vanity Fair Грейдон Картер. Тогда актер отверг все обвинения.

«Оскар» и роман с российской моделью: карьера и личная жизнь Лето

Джаред Лето известен как актер с 1990-х годов. В 2014 году он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Далласский клуб покупателей». Также он снимался в лентах «Бойцовский клуб», «Бегущий по лезвию 2049», «Отряд самоубийц», «Морбиус», «Трон: Арес» и недавно вышедших «Повелителях Вселенной», где сыграл Скелетора.

Его рок-группа Thirty Seconds to Mars, основанная в 1998 году, весной будущего года планирует гастроли по континентальной Европе и Великобритании, включая концерты на аренах O2 в Лондоне и Co-op Live в Манчестере.

Что касается личной жизни артиста, он был помолвлен с актрисой Кэмерон Диаз: пара встречалась с 1999 по 2003 год, а о помолвке объявила в 2000 году. Позже, с 2015 по 2022 годы, Лето состоял в отношениях с российской моделью Валери Кауфман. Официально музыкант никогда не был женат. В разное время его связывали с актрисой Скарлетт Йоханссон и светской львицей Пэрис Хилтон.