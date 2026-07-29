Назначение уроженки Удмуртии Ольги Абрамовой временно исполняющей обязанности главы региона после отставки Александра Бречалова — хорошая новость для «Единой России» перед выборами и республики, заявил RTVI политолог Константин Калачев. По его словам, Бречалов «выработал ресурс», а смена руководства назрела.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Абрамову — советника министра сельского хозяйства РФ — временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Бречалов, руководивший республикой с 2017 года, подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию, следует из указа на сайте Кремля.

«Ольга Абрамова — своя, Бречалов — “варяг”. Его Удмуртия приняла [в своем время] с распростертыми объятиями — я живой свидетель, потому что участвовал в его первой предвыборной стратегии. Я думаю, что и республика немножко подустала от его правления, и он сам — от этой работы, поэтому, собственно, подал в отставку по собственному желанию, — сказал Калачев.

По мнению собеседника RTVI, назначение Абрамовой можно рассматривать и в контексте предстоящих выборов в Госдуму. Как отметил политолог, на прошлых выборах «Единая Россия» получила в регионе чуть больше 36%, а теперь могла бы выступить слабее — с учетом рейтинга главы региона и его антирейтинга.

Он добавил, что смена руководства выглядит своевременной и с точки зрения развития республики. В частности, Калачев сослался на свежий рейтинг инвестиционного развития регионов Высшей школы экономики, в котором, по его словам, Удмуртия опустилась на семь позиций.

«С моей точки зрения, Бречалов в целом справлялся со своей работой, но как драйвер развития территории он, видимо, себя уже исчерпал. Но самое главное — у всего есть, условно говоря, срок годности. Срок эксплуатации его в качестве главы республики подошел к концу. Так что, полагаю, что замена произошла своевременно. И Удмуртия примет с восторгом “свою” — сарапульскую, знающую специфику республики», — отметил Калачев.

Среди проблем, которые могли повлиять на решение о смене руководства, он назвал последствия топливного кризиса, экологические вопросы, дефицит рабочих рук и высокую текучку кадров в системе регионального управления.

«Республику очень сильно затронул бензиновый, топливный кризис. Не скажу, что он виноват, но Удмуртия переживала топливный кризис тяжелее, чем другие территории. Не все благополучно и с экологией. В республике, которая, кстати, является индустриально-аграрной и в которой много предприятий ВПК, есть такие проблемы, как, скажем, дефицит рабочих рук. Были проблемы и с качеством регионального управления, с моей точки зрения, из-за высокой текучки кадров — кадровая чехарда была нормой, руководители отдельных направлений менялись один за другим», — сказал политолог.

При этом он полагает, что сам Бречалов без работы не останется. «Может быть, это будет связано с Госдумой или с исполнительной властью», — предположил Калачев.

Само время отставки собеседник RTVI счел показательным.