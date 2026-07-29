Норматив в 15 минут на прием у врача — это усредненный показатель, а не жесткое правило для каждого случая. Об этом RTVI заявил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, комментируя слова министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что такой подход должен быть более гибким.

«Это средний норматив, и врач тратит на пациента столько, сколько нужно. Эта цифра, по идее, появляется в результате замеров реальных приемов пациентов. Поэтому это не значит, что вас должны ровно 15 минут принимать или меньше», — сказал Саверский.

«Врач может потратить и полчаса, но на следующего пациента в среднем будет тратиться, соответственно, меньше. Поэтому это просто цифра. Причем она средняя по России — в разных учреждениях, в разных регионах, в разных городах может отличаться», — добавил он.

Ранее Мурашко в интервью KP.RU заявил, что жесткие 15 минут — это усредненный показатель, который сейчас стал более гибким. Также министр рассказал, что в поликлиниках начали внедрять опросники, которые пациенты заполняют еще до визита: это позволяет врачу заранее узнать жалобы и эффективнее провести прием.

Комментируя эту инициативу, Саверский отметил, что люди, которые приходят к медикам, «не всегда могут грамотно сформулировать, что их беспокоит».

«Потому что, когда они знают, что их беспокоит, они идут не к терапевту, а сразу к специалисту или на инструментальные обследования, сдают анализы», — пояснил он.

При этом сама идея, по его мнению, может быть полезной, если врач сумеет грамотно использовать такую информацию.