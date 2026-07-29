Москва в девятый раз возглавила рейтинг инновационного развития российских регионов. Такие данные приводит 11-й рейтинг Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Помимо Москвы, в первую пятерку вошли Татарстан, Томская и Нижегородская области, а также Санкт-Петербург. Томская область впервые за все время наблюдений поднялась на третье место — этому способствовал рост показателей качества инновационной политики, социально-экономических условий и инновационной деятельности региона.

Москва — лидер среди регионов по созданию условий для развития инноваций. Столица сохранила первое место в индексе социально-экономических условий инновационной деятельности: учитывались доля занятых в высокотехнологичных наукоемких отраслях сферы услуг, доля взрослого населения с высшим образованием, число студентов на 10 тысяч человек, затраты на цифровые технологии и распространение широкополосного интернета.

Москва сохранила первое место в стране по условиям для развития инноваций и подтвердила лидерство в индексе экспортной активности — за счет объема экспорта товаров и услуг, зарубежных патентных заявок и трансфера технологий. Второе место город занял в индексе «Инновационная деятельность» и укрепил позиции в индексе «Научно-технический потенциал».

Татарстан удерживает первенство по инновационной деятельности и качеству инновационной политики.

Заметно улучшили позиции по сравнению с прошлым рейтингом девять регионов: Иркутская область поднялась на 20 строчек, Ленинградская область и Крым — на 18, Приморский край — на 17, Тюменская область — на 14, Хабаровский край и Алтай — на 12, Кемеровская область — на 11, Воронежская — на 10.