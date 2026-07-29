США и Саудовская Аравия нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в Ираке на фоне атак по нефтяным объектам в королевстве. Таким образом, противостояние между Вашингтоном и Тегераном расширяется при участии региональных игроков. Как меняется карта ближневосточного конфликта — в материале RTVI.

«Центральное командование ВС США (CENTCOM) и ВС Саудовской Аравии нанесли высокоточные удары по проиранским террористическим формированиям в Ираке, которые по указанию Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) атаковали американские войска и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии», — заявили в CENTCOM.

Целью, как отмечается, совместной операции стали объекты материально-технического обеспечения и склады вооружения на востоке Ирака. Иракские шиитские мобилизационные силы подтвердили гибель по меньшей мере 20 человек, еще 32 пострадали.

При этом в ночь на 29 июля беспилотники попытались атаковать нефтяные объекты на востоке Саудовской Аравии, где находятся ключевые месторождения и нефтеперерабатывающие заводы компании Saudi Aramco. Как заявили в Минобороны королевства, БПЛА были запущены со стороны Ирака.

«Силы ПВО перехватили и уничтожили несколько беспилотников, пытавшихся атаковать нефтяные объекты в Восточной провинции. Эти террористические попытки были вновь предприняты с территории Ирака проиранскими террористическими формированиями», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее, 27 июля, саудовские силы ПВО перехватили запущенные с территории Ирака беспилотники, которые также пытались атаковать объекты в Восточной провинции и в районе Эр-Рияда.

Наряду с этим CENTCOM сообщил об отражении иранской атаки на одну из военных баз в регионе.

«Силы КСИР запустили несколько баллистических ракет, предприняв попытку внезапно атаковать войска США, дислоцированные на Ближнем Востоке. Все иранские ракеты были успешно перехвачены», — заявило американское командование.

Согласно информации портала Axios, целью атаки стала американская военная база в Иордании. Иранцы информацию подтвердили, назвав это ответом на «враждебные действия американских военных». Таким образом, шаткая пауза в военном противостоянии между двумя странами прервалась после четырех дней относительной тишины.

В свою очередь, ВС Иордании сообщили о перехвате пяти иранских ракет.

«Силы ПВО в среду утром перехватили пять ракет, запущенных со стороны Ирана», — передает иорданское агентство со ссылкой на армию королевства.

Тем временем цена нефти марки Brent выросла на 4,14%, достигнув отметки $87,57 за баррель после возобновления боевых действий в регионе.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал наносить массированные удары по американским объектам в регионе. Стороны конфликта подписали в ночь на 18 июня меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий в регионе, включая Ливан.