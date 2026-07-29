Пользователям Telegram после предъявления обвинений Павлу Дурову лучше всего сейчас не оформлять платных подписок в мессенджере. Об этом RTVI заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Так парламентарий прокомментировал обвинения ФСБ против бизнесмена в содействии терроризму и объявление его в международный розыск.

«Уверен, что если кто-то пользуется этим мессенджером, ничего в этом преступного нет. Я просто не рекомендую никаких новых платных подписок, никаких покупок валюты Ton и так далее. То есть деньги в компанию Дурова я не рекомендую направлять. Это действительно может иметь последствия какой-то некрасивой ситуации, я считаю, что в текущий момент лучше этого не делать. Теми аккаунтами премиум, которые были давно оплачены, ничего в этом незаконного не было, можно пользоваться», — сказал собеседник RTVI.

Он подчеркнул, что сейчас речь идет именно о самом Дурове как о физическом лице.

«Сейчас пока сама компания работает, скажем так, с ограничениями, но она не признана ни террористической, ни экстремистской, поэтому пока ничего такого нет. Речь идет лично о нем, как о человеке, как о физическом лице», — предупредил депутат.

При этом Свинцов убежден, что у Telegram «есть шансы в России».

«Об этом многие говорили, начиная от Пескова, заканчивая главой Минцифры, что никаких проблем легально работать в России нет. Тому пример — Roblox, компания, которая быстро отреагировала, нашла в себе силы признать, что у них не все в порядке, быстро изменили определенные настройки, и все претензии были сняты. Компания продолжает работать, все дети как играли, так и продолжают играть, все счастливы, довольны», — сказал парламентарий.

Свинцов обратил внимание на то, что есть совершенно конкретный и весьма простой список требований к Дурову.

«Первый — открыть юрлицо. Например, если Дуров боится, что там будут какие-то санкции, то открой юрлицо в России, оформи на каких-то там дальних родственников, раздели бизнес», — сказал депутат.

По такому принципу пошел TikTok, но Дуров предпочел «французский вариант», напомнил зампред комитета Госдумы.

«Когда TikTok зажали в Соединенных Штатах, он разделил бизнес — есть американская часть, есть китайская. Это все мировая практика. Но Дуров пошел по французскому варианту, когда к нему были предъявлены претензии от правительства Франции, и в конечном итоге его просто арестовали, немножко, так сказать, переиграв. Он прошел через тяжелую процедуру во Франции, и теперь он взаимодействует с правительством ЕС. Соответственно, сейчас Россия тоже как сильное государство, естественно, защищает своих граждан, речь идет о легальности работы на территории России, ничего более этого не требуется, просто требуется легально работать в России, соблюдать действующие законы», — заявил собеседник RTVI.

Свинцов убежден, что Дуров примет «правильное решение».

«Совершенно нормально все может работать. Поэтому я верю в то, что в конечном итоге Дуров примет правильное решение, потому что отношения между Россией и странами Ближнего Востока на высоком уровне, я не исключаю экстрадиции Дурова из одной из стран, которые с нами в очень хороших отношениях. Поэтому, я надеюсь, он до этого не доведет, а все-таки примет единственно верное решение: законно работать в России легально», — заключил депутат.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов ранее заявил RTVI, что объявление Дурова в международный розыск в рамках уголовного дела по обвинению в содействии терроризму можно рассматривать как «принуждение к диалогу».