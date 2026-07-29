Во время ночной атаки БПЛА в Рязани загорелось одно из предприятий, шесть человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. На фоне тревоги логистический объект Wildberries в городе эвакуировали, заявили в пресс-службе компании.

По словам главы региона, массированную атаку отражали с 5:30 до 6:17 мск, работала система ПВО. После отбоя воздушной тревоги Малков уточнил, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на промышленных территориях. Пострадавших госпитализировали, угрозы их жизни нет.

«В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани. Пострадали шесть человек. Все госпитализированы, угрозы их жизни нет», — сообщил глава региона.

На фоне атаки в Рязани эвакуировали логистический объект Wildberries. В пресс-службе компании заявили, что сделали это «в соответствии с требованиями безопасности».

Очередной атаке БПЛА подверглась и Ростовская область. В Таганроге, по словам губернатора Юрия Слюсаря, обломки ракеты упали на многоквартирный дом: погибла женщина, мужчина получил ранения. Жильцов эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения.

Позже Слюсарь сообщил, что всего в регионе уничтожили около шести десятков беспилотников и ракет — над Таганрогом, Батайском, Каменском-Шахтинским, а также Тарасовским, Каменским, Октябрьским сельским и Матвеево-Курганским районами и Таганрогским заливом.

Кроме того, губернатор рассказал, что в Таганроге пострадал еще один человек, его госпитализировали. В другом районе города обломки повредили частные дома, а их фрагменты также обнаружили на территориях производственных предприятий и морского порта. По данным властей, пожаров там не было.

Об угрозе повторных атак утром четырежды предупреждали и в Белгородской области. Оперштаб призывал жителей Белгорода и Белгородского округа оставаться дома, не подходить к окнам или укрыться. Кроме того, рано утром в районе поселка Октябрьский FPV-дрон ударил по грузовику. Водитель погиб, машина сгорела.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за прошедшие сутки регион был атакован 91 раз. «Противник совершил четыре обстрела с применением авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. <…> Сбиты и подавлены 128 беспилотников», — добавил он.

По информации Шуваева, в Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах погибли четыре мирных жителя, пострадали 46 человек. «Семь раненых находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. При необходимости будем переводить раненых в федеральные клиники», — уточнил врио губернатора.

Минобороны России сообщило, что с 20:00 мск 28 июля до 8:00 мск 29 июля системы ПВО перехватили и уничтожили 295 украинских беспилотников самолетного типа. Их сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Рязанской областями, Кубанью, Крымом, Чувашией и Татарстаном, а также над Азовским и Черным морями.