Предприниматели из Казахстана понесли ущерб в размере более 1 млрд тенге (свыше 160 млн рублей) в результате ударов украинских беспилотников по складам Wildberries в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Речь идет о более чем 100 членах Ассоциации предпринимателей электронной торговли Казахстана ECOMMERCE-KZ, уточнили в палате. Организация продолжает собирать данные.

Представители палаты призвали Министерство торговли и интеграции Казахстана задействовать профильные каналы сотрудничества между странами для защиты прав торговцев и ускорения выплаты компенсаций.

В организации также предложили создать рабочую группу, чтобы выработать алгоритм оценки ущерба и оказывать правовую помощь пострадавшим продавцам. В группу предлагается включить руководство Wildberries, предпринимателей, представителей уполномоченных органов и НПП «Атамекен».

В июле украинские беспилотники атаковали склады Wildberries в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тамбовской областях, Ставропольском крае, Краснодаре и Симферополе. Погибли 9 человек, десятки пострадали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не принималось каких-либо решений о поддержке маркетплейса. Он напомнил, что Wildberries выразила готовность помочь продавцам, хотя юридически у нее не было такого обязательства. Песков добавил, что ситуация находится на контроле у правительства.