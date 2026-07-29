Французский адвокат Филипп де Вель исключил возможность экстрадиции основателя Telegram Павла Дурова, обвиненного ФСБ в содействии терроризму, в Россию из Франции. В разговоре с ТАСС юрист напомнил, что Дуров имеет французский паспорт, а выдача собственных граждан в стране запрещена законом.

Изначально СМИ при публикации этого комментария называли Филиппа де Веля адвокатом Дурова, но впоследствии он заявил РБК, что не представляет интересы бизнесмена, а просто проанализировал поставленный журналистами вопрос с юридической точки зрения.

По словам адвоката, если Интерпол выдаст ордер на арест Дурова по запросу России, то для французских властей он не будет подлежать немедленному исполнению, продолжил адвокат. Де Вель пояснил, что прокуратура и суд должны будут проверить, считается ли во Франции преступлением то деяние, которое вменяют предпринимателю.

«Вместе с тем она [Франция] может сама возбудить уголовное преследование, если соответствующие деяния также являются наказуемыми в республике», — добавил юрист.

Интерпол, со своей стороны, тоже будет проверять, не идет ли речь о преследовании политического, военного, религиозного или расового характера.

«Если Франция сочтет преследование политически мотивированным либо установит, что соответствующее деяние не является правонарушением по французскому законодательству, она может отказаться предпринимать дальнейшие действия и не задерживать человека», — подытожил собеседник агентства.

Родившийся в России Павел Дуров, помимо паспортов РФ и Франции, имеет гражданство ОАЭ и островного государства Сент-Китс и Невис.

ФСБ России сообщила 29 июля, что Дурову заочно предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в преступления террористического характера, а равно финансирование терроризма), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В сообщении ФСБ Дуров был назван «руководителем администрации Telegram». Ее саму российские силовики обвиняют в том, что она не удаляет каналы, чаты и боты, которыми, как утверждается, пользуются украинские спецслужбы, террористические и экстремистские организации с целью подготовки диверсий, терактов и кибермошенничества в России.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов пояснил RTVI, что пока речь идет о претензиях конкретно к Дурову как физическому лицу, а сам мессенджер и управляющая компания не признаны ни террористическими, ни экстремистскими. Поэтому пользоваться давно оплаченными премиум-аккаунтами можно, в этом нет ничего незаконного, однако оформлять новые платные подписки в Telegram россиянам не рекомендуется, отметил депутат.