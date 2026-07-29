Советник премьер-министра Ирака по нацбезопасности Касем аль-Абуди накануне заявил, что силы безопасности задержали связанные с Украиной группировки, которые обстреливали объекты на территории страны. Киев свою причастность отрицает. Представитель Демократической партии Курдистана (Ирак) в России Бабакр Хошави в беседе с RTVI также поставил под сомнение подобные обвинения. Что известно об «украинском следе» на Ближнем Востоке — в нашем материале.

Что известно об «украинском факторе» в Ираке

«Мне ничего не известно о существовании таких ячеек (действующих в интересах Украины. — Прим. RTVI). Это больше похоже на неумело сделанный фейк», — сказал Хошави в беседе с RTVI.

Как ранее заявил советник иракского премьера в эфире местного телеканала Dijlah TV, разведывательное подразделение, которое занимается сбором и анализом информации, пришло к выводу о существовании украинского вмешательства во внутренние дела Ирака.

«Задержаны несколько группировок, которые обстреляли ряд объектов на территории Ирака. После допроса они признались в том, что действуют в интересах Украины», — сообщил аль-Абуди.

Однако он не уточнил, какие именно объекты были атакованы, отметив, что этот вопрос требует более тщательного расследования.

«Ситуация с обстрелами объектов на территории Ирака достаточно сложная. Она требует проведения более тщательных следственных мероприятий, чтобы точно установить, какой стороне предъявлять обвинения в проведении этих операций», — добавил аль-Абуди.

Впрочем, в МИД Украины отрицают участие Киева в какой-либо противоправной деятельности на иракской территории.

«Министерство иностранных дел Украины отвергает безосновательные и ничем не подтвержденные обвинения <…> относительно якобы причастности Украины к незаконной деятельности в Ираке. Каких-либо фактов или доказательств подобных обвинений не приводится», — сообщили в украинском дипведомстве 28 июля.

Примечательно, что в августе 2025 года служба безопасности города Сулеймания в Иракском Курдистане опубликовала видеозапись допроса боевиков, готовивших покушение на лидера партии «Патриотический союз Курдистана» (ПСК) Бафела Талабани. Задержанные рассказали, что планировали использовать дроны-камикадзе. По их словам, они проходили обучение и подготовку на Украине. Киев еще тогда отрицал свою причастность.

Вместе с тем служба безопасности Ирана сообщила в июне 2025-го о задержании троих сотрудников украинской разведки в городе Исфахан. Они, как утверждали силовики, готовили атаку на один из заводов по производству беспилотников. Это произошло на фоне ударов США и Израиля по объектам ядерной энергетики — в период событий, которые известны как 12-дневная война.

Об украинском следе говорили и в контексте конфликта в еще одном арабском государстве (правда, в Африке) — Судане. Суданская армия заявила в октябре, что украинские и колумбийские наемники, воевавшие на стороне мятежных Сил быстрого реагирования, были ликвидированы в городе Эль-Фашир на западе страны.

При этом единственным официальным подтверждением Киева присутствия украинских военных на Ближнем Востоке стало заявление президента Украины Владимира Зеленского в марте 2026 года об отправке 201 специалиста в арабские страны Персидского залива. Их задача заключалась в помощи ближневосточным партнерам в противодействии атакам иранских беспилотников в ходе войны между Вашингтоном и Тегераном.

Возможные цели Украины на Ближнем Востоке

Возможное участие Киева в диверсионных операциях на Ближнем Востоке или оказание поддержки региональным группировкам стоит рассматривать с точки зрения «работы в одном блоке с Израилем в рамках противостояния с Ираном», считает востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

«Можно предположить, что Украина пытается действовать в одном строю с Израилем, оказывать содействие [израильскому премьеру Биньямину] Нетаньяху в его планах по подрывной деятельности на Ближнем Востоке», — сказал он в беседе с RTVI.

Семенов полагает, что иракцы, проходившие службу в войсках стран бывшего СССР, теоретически могут использоваться для ведения диверсионной деятельности.

«Они могут затем использоваться для подрывной деятельности и продвижения чьих-то интересов в Ираке после возвращения на родину», — добавил эксперт.

Иран традиционно пользуется большим военно-политическим и религиозным влиянием в соседнем Ираке. Кроме того, Тегеран не раз обвинял Израиль в использовании территории Иракского Курдистана для ведения шпионажа и проведения операций против Исламской республики.

Ранее МИД Ирана обвинил Украину в атаке на коммерческое судно в Каспийском море 25 июля якобы по указанию Израиля и пригрозил ответными мерами. Позднее глава иранского дипведомства Аббас Аракчи сообщил, что в ходе беседы со своим украинским коллегой Андреем Сибигой стороны отметили нежелание идти на эскалацию, Тегеран настаивает о необходимости возмещения ущерба.