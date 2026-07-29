Иран и Оман обменялись предложениями по управлению стратегическим Ормузским проливом после того, как Тегеран отверг план Маската о совместном контроле. Что известно об условиях каждой из сторон, выяснил телеканал Al Jazeera.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади сообщил, что Маскат предложил совместный региональный механизм, предусматривающий разделение контроля над проливом в соотношении 50/50. Согласно этому плану, Иран будет контролировать транзитные полосы на своей стороне пролива, а Оман — на своей.

«Оман предложил создать маршрут в Ормузском проливе, половина которого проходила бы в наших территориальных водах, а половина — в территориальных водах Омана. Путь для прохода судов через пролив может предполагать вход через наши воды и выход через территориальные воды Омана», — пояснил Гарибабади.

Кроме того, оманское предложение подразумевало «добровольные сборы» с судов в бюджеты обеих стран. Этот план, по-видимому, основан на модели Малаккского пролива, соединяющего Индийский и Тихий океаны: Индонезия, Малайзия и Сингапур предлагают проходящим через него судам делать добровольный вклад в финансирование навигации, защиты окружающей среды и поисково-спасательных операций.

Оманское предложение, по всей видимости, пользуется поддержкой стран региона. Главы МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива вчера провели встречу для обсуждения региональной безопасности, сообщил МИД Катара.

Однако, по словам Гарибабади, предложение Омана не сняло обеспокоенность Ирана по поводу его собственных соображений национальной безопасности. Дипломат добавил, что встречное предложение Тегерана предусматривает другое распределение уровней контроля над проливом: Иран будет управлять судоходством через свою сторону пролива, а Маскат — контролировать лишь часть противоположной полосы, а не всю ее целиком.

«Наше предложение заключается в том, чтобы один маршрут полностью проходил в территориальных водах Исламской Республики Иран, а часть другого маршрута также проходила через иранские территориальные воды, чтобы Иран мог эффективно осуществлять надзор за входящим и исходящим движением», — заявил Гарибабади.

Дипломат предупредил, что пролив останется закрытым, если Оман отвергнет этот план. Он также дал понять, что довоенный порядок прохода через Ормуз, когда с судов не взимали никакой платы, уже не вернется.

Корреспондент Al Jazeera в Тегеране передал, что Оман сейчас рассматривает еще одно предложение, которое может включать три маршрута для морского движения:

один — через территориальные воды Ирана,

второй — по международной полосе,

третий — через оманские воды.

Пока неясно, как Тегеран отреагирует на этот план. Однако источники Al Jazeera отметили, что Иран «демонстрирует некоторую гибкость».

Другие спорные вопросы включают направление движения судов по полосам, размер взимаемых сборов и операции по разминированию пролива.

Хотя США обвинили Тегеран в установке мин в проливе, Иран это не подтвердил. При этом в апреле Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал карту разрешенного маршрута для судоходства, заявив, что обеспечит проход судов в обход возможных мин. Этот путь пролегал значительно ближе к иранскому побережью, чем раньше.

Еще одной проблемой остаются сборы за использование пролива — в частности, вопрос о том, какую плату Иран намерен взимать с судов.

Малаккская модель добровольных взносов приносит около $70 млн в год, уточнил профессор Джорджтаунского университета в Катаре Пол Маскрейв. Это, по его словам, значительно меньше предложенной Тегераном суммы в $1 млн за судно.

В прошлом Иран заявлял, что сборы за проход через Ормуз будут тратиться на восстановление разрушенных американо-израильскими ударами объектов инфраструктуры.

Ормузский пролив остается в центре конфликта между США и Ираном с конца февраля, когда начались американо-израильские удары по Ирану. До войны через него проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Вскоре после начала боевых действий Тегеран закрыл пролив, что вызвало глобальные проблемы с поставками, а США в ответ ввели блокаду иранских портов.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному Ираном и США в середине июня, пролив должны были открыть для судоходства без взимания платы как минимум на 60 дней. Но расплывчатые формулировки документа привели к серьезным разногласиям о праве окончательного контроля над водным путем, проходящим через территориальные воды Ирана и Омана, и маршрутах следования судов.

Это привело к возобновлению американских ударов по Ирану и ответным иранским атакам на военные объекты и инфраструктуру США в регионе. Хотя в конце прошлой недели боевые действия были остановлены, дипломатические споры о судьбе пролива продолжаются.