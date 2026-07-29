В столичном проекте «Перезвони сам» при департаменте информационных технологий Москвы рассказали, как правильно реагировать на подозрительные звонки.

Руководитель проекта Валентина Шилина заявила, что при разговоре с мошенником нужно сразу класть трубку и не вступать в диалог.

«Если вы взяли трубку и заподозрили неладное, главное — немедленно прервать разговор. Это единственно верное и самое безопасное действие. Не вступайте в диалог, не отвечайте на вопросы и не пытайтесь „переиграть“ звонившего. Просто положите трубку», — заявила Шилина.

По ее словам, после этого стоит взять паузу для проверки информации, а затем самостоятельно перезвонить — но только на доверенный номер из официальных источников.

«Настоящий специалист спокойно подождет, пока вы перепроверите информацию», — подчеркнула Шилина.