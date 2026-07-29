После серии атак беспилотников на склады в России крупнейший российский маркетплейс Wildberries начал искать свободные складские помещения в Казахстане. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на четырех источников на рынке недвижимости.

Группа RWB, которая развивает Wildberries, приступила к поиску складских объектов в Казахстане, говорится в статье. Один из собеседников издания уточнил, что речь идет о подборе площадей на 100 тыс. кв. м, другой считает, что компания готова забрать вообще все доступные в стране склады — предложение там и без того ограничено. Источники «Ъ» связывают этот поиск с желанием обезопасить часть логистических мощностей от ударов БПЛА.

В самой RWB прямой связи с атаками не подтверждают. В пресс-службе группы заявили, что компания в странах присутствия в плановом режиме развивает логистическую инфраструктуру.

В Казахстане, по данным компании, уже строятся два объекта: более 100 тыс. кв. м в Алматы и 160 тыс. кв. м в Астане, ввод второго намечен на следующий год. Сейчас основные организационные усилия, как пояснили в RWB, сосредоточены на перераспределении товаров между складами для поддержания оборачиваемости и устойчивости партнеров.

Wildberries — крупнейший в России маркетплейс. Основными владельцами группы считаются Татьяна Ким и структуры Russ. По данным «Коммерсанта», оборот RWB в России в 2025 году вырос на 49%, до 6,1 трлн руб., а чистая прибыль — на 68%, до 175 млрд рублей. Всего у компании 209 логистических объектов общей площадью 5,6 млн кв. м.

Атаки на объекты Wildberries начались 18 июля и с тех пор не прекращаются: под ударом оказались склады в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, Ставропольском и Краснодарском краях. Ранее речь шла о выбытии минимум четырех комплексов на 444 тыс. кв. м — это 8% от общего объема логистических площадей маркетплейса, отмечал «Ъ».

28 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация находится на контроле у правительства, однако решений о поддержке компании пока нет. В ночь на 29 июля после атаки БПЛА в Рязани были эвакуированы сотрудники логистического объекта WB.

Поиск крупных площадей в Казахстане может оказаться сложным, уточняет «Ъ». По оценке NF Group, на конец 2025 года в стране насчитывалось 1,9 млн кв. м качественных логистических площадей при вакантности 5,8%. Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов говорил «Коммерсанту», что к концу июня 2026 года объем предложения вырос до 2,4 млн кв. м, но единого свободного блока на 100 тыс. кв. м на рынке нет: суммарно свободно около 130 тыс. кв. м в разных городах.

Сэкономить на переезде тоже не получится: ставки в Казахстане почти сравнялись с московскими. По данным IBC Global, средняя аренда там сейчас обходится в 5,18 тыс. тенге (854,3 руб.) за кв. м в месяц, или 10,3 тыс. руб. в год, тогда как в Москве и Подмосковье на конец июня, по расчетам NF Group, ставка составляла 10,5 тыс. руб. за кв. м в год.

Дополнительным плюсом для трансграничной логистики остается участие России, Беларуси и Казахстана в ЕАЭС: внутри союза товары могут перемещаться свободно. Однако гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сомневается, что перенос части товаров российских продавцов в Казахстан будет оправдан экономически — из-за издержек и сроков доставки.

При этом RWB продолжает искать площади и в России. Однако, по данным источников «Коммерсанта», собственники складов все чаще не готовы сдавать их компании из-за возросших рисков. Как отмечал Ахмедзянов, базовые страховые полисы для крупных промышленных объектов обычно не покрывают терроризм и атаки БПЛА.

Ранее в RWB также сообщали, что стандартные полисы компании не покрывают ущерб от ударов дронов. В CORE.XP указывали, что включение такого риска требует дорогого страхового покрытия, которое для промышленных объектов на российском рынке фактически малодоступно.