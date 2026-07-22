Инициативу о создании широкой системы страхования военных рисков с участием Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) 22 июля озвучили в «Единой России». Представитель партии рассказал «Ведомостям», что толчком послужили атаки беспилотников на инфраструктуру Wildberries, из-за которых пострадали не только распределительные центры маркетплейса, но и множество предпринимателей-поставщиков, чей товар находился на складах.

Основатель юридической компании Kislov.Law Сергей Кислов в комментарии RTVI подтвердил, что интерес бизнеса к такому страхованию сейчас закономерен: «Безусловно, сейчас риск атаки БПЛА является одним из самых обсуждаемых в мире бизнеса. Особенно после того, как атаки целенаправленно стали обращаться в сторону складов Wildberries. Мы видим, что уже четвертый склад Wildberries подвергся такой атаке».

По его словам, бизнес действительно хочет застраховать эти риски, «потому что сейчас для него этот риск подсвечен». Соответствующие продукты уже существуют и постепенно становятся более проработанными.

Именно поэтому идея унифицировать подход к военным рискам и рискам атак беспилотников кажется Кислову спорной: «Изначально эти риски — разные для разных страхователей, в разных субъектах, в разных сферах бизнеса. Поэтому здесь нужно подходить очень аккуратно».

По его оценке, обязательный для всех продукт по принципу ОСАГО противоречил бы интересам самого страхователя, который должен четко понимать, что именно он страхует.

«Он точно должен понимать, что он страхует. И реализовать защиту страхователя через то, что у нас будет некий единый продукт, по принципу, наверное, ОСАГО, — нельзя», — подчеркнул эксперт.

Больше всего собеседника RTVI настораживает именно обязательный характер инициативы. «Складывается впечатление, что нам предлагается некий продукт, который по некоторым своим аспектам очень похож на обязательное страхование. <…> Ты должен застраховать этот товар, как купить полис ОСАГО, если ты являешься пользователем автомобиля», — добавил он.

Кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева, напротив, назвала инициативу «прекрасной».

«Мы же видим, что сейчас происходит с Wildberries и каковы последствия для предпринимателей в связи с изменениями в оферте. Теперь получить возмещение, если сами предприниматели не застраховали свой товар, будет невозможно, и они пострадают», — сообщила она.

По ее словам, ключевой открытый вопрос — сроки: «Но вопрос — в течение какого времени это произойдет? Как долго это будет рассматриваться и перерастет ли данная инициатива по итогу в закон или нет?»

Кто будет отвечать за ущерб

Оба собеседника указали на нерешенный вопрос распределения ответственности между государством и частными страховщиками. Кислов объяснил, что распределение рисков и сейчас происходит по рыночному принципу.

«Российская национальная перестраховочная компания является сейчас главным перестраховщиком на рынке, практически единственным, и она принимает на себя в качестве перестраховщика все риски, которые несут страховые компании по всей стране», — заявил он.

По его словам, дальше работает логика тарифа: «Чем больше рисков будет перекладываться, и чем выше риск наступления страхового события, тем выше будет плата за такое страхование. Чем больше будет оставаться на удержание у страхователя, то есть у бизнеса, тем ниже будет страховой тариф».

Васильева отнеслась к вопросу о роли государства с большей осторожностью.

«Надо прорабатывать механизм распределения этих рисков и ответственности в самом законопроекте. Готово ли государство взять на себя полную ответственность за данные действия или нет? <…> Мы же понимаем, что это все ляжет на плечи налогоплательщиков. Государство же бизнесом не занимается и не зарабатывает на своем имуществе денежные средства. За счет чего повысить этот бюджет?» — сказала она.

В вопросе распределения компенсации между маркетплейсом и продавцами товара позиции экспертов разошлись еще больше. Кислов предложил делить ответственность по принципу страхового интереса.

«Маркетплейс — это что? Это система хранения и система логистики. Все, что связано с этим, находится в рамках страхового интереса маркетплейса. А все, что касается товара и расходов, связанных с этим товаром, является страховым интересом бизнеса, который передает его маркетплейсу», — полагает он.

Васильева считает, что основная ответственность должна лежать на маркетплейсе.

«Я считаю, что тот, кто принял на себя обязанности по сохранению товара, тот и должен нести полностью всю ответственность. То есть маркетплейс принял на себя ответственность по сохранению всего товара, по его перевозке и так далее, и должен был предусмотреть такие ситуации, которые приведут к этим последствиям», — уточнила собеседница RTVI.

Почему вопрос возник именно сейчас

На вопрос, почему подобные инициативы не звучали раньше, оба эксперта ответили, что прежде не было проблем такого масштаба.

«Мы с вами имеем некую уникальную ситуацию, когда у нас атаковано несколько крупных складов маркетплейса, а через эти склады проходят товары, принадлежащие огромному количеству производителей и продавцов товара», — отметил Кислов.

По его словам, резонанс усилило и то, что с начала июля Wildberries переложил обязанность страховать товар на самих продавцов: «Очень немногие пошли на то, чтобы это застраховать».

Васильева отметила масштаб последствий атак на объекты WB.

«Представьте, какое количество сейчас будет банкротов среди предпринимателей. Даже если это мелкий бизнес — там товар на миллион и больше. Это если собственные средства, то признают они себя банкротами и начнут заново все с нуля. А если это кредитные деньги, то кредитные организации им не простят их», — сказала специалист.

Главным препятствием для реализации инициативы Васильева сочла ограничения бюджета.

«Наверное, возможности нашего бюджета, денежные средства в бюджете. У нас сегодня не очень профицитный бюджет. Военные действия забирают все-таки достаточно денежных средств из бюджета», — считает она.

Кислов обратил внимание на то, что если инициативу одобрят, то она, скорее всего, приведет к «неоправданным расходам», которые лягут на бизнес.

«С другой стороны, нужно понимать, что ажиотаж во многом конъюнктурен — он понятен, объясним, возбуждает интерес. Но так уж получается, что страхование в Российской Федерации — это очень тяжелый институт, которым бизнес и население пользуются бессистемно, отсутствует культура страхования своих рисков. <…> И когда сейчас все побегут страховать, все будут говорить про то, что страховая премия очень высокая. Но это естественно, потому что высокий страховой риск. В то же время, как только фокус внимания с этого риска уйдет, есть риск, что подобного рода страхование опять станет невостребованным», — заявил он.

Эксперт не исключил, что в дальнейшем такое развитие ситуации приведет «к несбалансированности рынка страхования», что вызовет недовольство у страхователей из-за того, что они будут вынуждены платить высокие тарифы.

Согласно «Ведомостям», инициатива предполагает законодательное закрепление военных рисков в страховых продуктах, порядок фиксации страхового случая и оценки ущерба, а также распространение уже существующих в отдельных регионах решений на большее число субъектов. Страховаться смогут не только маркетплейсы и продавцы, но и владельцы недвижимости, сельхозпроизводители и другие предприниматели.

По данным «Коммерсанта», спрос на полисы с покрытием ущерба от атак беспилотников растет с весны. Включение соответствующего пункта увеличивает цену полиса на 10—15% в зависимости от компании. При этом лишь пять—шесть страховщиков выделяют такой ущерб в отдельный риск, а остальные включают его в общее покрытие военных действий, диверсий или терроризма.

Условия таких договоров различаются. Они могут предусматривать компенсацию за падение беспилотника или его обломков, воздействие взрывной волны и работу систем ПВО. Для подтверждения страхового случая владельцу имущества, как правило, потребуется справка от компетентных органов, фиксирующая обстоятельства происшествия и причину ущерба.