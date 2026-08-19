Совместные военные учения США и Украины проводятся с целью получения тактической экспертизы и адаптации к боевым действиям нового поколения. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» замглавы центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

Политолог напомнил, что изначально армии стран НАТО и подразделения Вооруженных сил Украины должны были в ходе учений выявлять слабые места западных войск для их последующей адаптации. При этом, подчеркнул Новик, информация о «поражениях» западных военных во время проведения учебных маневров означала выявление соответствующих уязвимостей и не должна рассматриваться как свидетельство боевого превосходства украинских войск.

Однако, продолжил эксперт, Вашингтон отдает себе отчет в необходимости адаптации своей армии к конфликтам нового поколения, а Киев настроен на предоставление армии США уникального опыта использования БПЛА.

Помимо этого, Новик отметил увеличение важности маскировки подразделений и автономного управления дронами. По мнению политолога, все эти факторы сделали украинских военных не только партнерами по подготовке, но и фактическим источником тактической экспертизы для американских войск.

Ранее источники The Wall Street Journal сообщили, что в ходе учений «Совместная решимость», которые проходили в Германии в апреле и мае, украинские операторы дронов успешно вывели из строя боевые подразделения и бронетехнику США.

По словам собеседников издания, украинские военнослужащие обнаружили позиции и технику американских войск с помощью разведывательных БПЛА, после чего нанесли удар с помощью дронов.