ОАЭ приостановили торговые и финансовые операции с Ираном на фоне эскалации в регионе, сообщил МИД страны.

«Были приостановлены все виды деятельности, торговые и финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления в условиях региональной эскалации, которая также подрывает международный мир и безопасность», — говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства.

Ранее в Минобороны ОАЭ заявили, что две баллистические ракеты, запущенные со стороны Ирана, упали в море. Тегеран свою причастность к этому инциденту отрицает.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал наносить массированные удары по американским объектам в регионе. США и Иран подписали в ночь на 18 июня меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий в регионе, включая Ливан.

Хрупкое перемирие продержалось до 8 июля, когда США возобновили удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей о разблокировке Ормузского пролива.

Срок меморандума истек 17 августа, посредники в лице Пакистана и Катара предпринимают усилия по возобновлению переговоров. Однако договориться о продлении режима прекращения огня пока не удалось.