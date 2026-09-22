У современных генетиков нет возможностей для искусственного выращивания функциональных человеческих органов. Об этом рассказал 360.ru профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.

«Искусственной матки нет, никого там нельзя вырастить. И не предвидится в ближайшее время. Способности сделать на трехмерном принтере что бы то ни было функциональное тоже нет», — сказал Северинов.

По его словам, это не означает, что такую технологию принципиально нельзя создать, однако научное сообщество находится лишь в самом начале этого долгого пути. Эксперт также выразил недоумение в связи с появлением в обществе рассуждений о «заговоре ученых».

«Ученые знают, как много мы не знаем. А подавляющее большинство всех этих идей, которые действительно циркулируют очень широко и воспринимаются как реальность, реальностью не является», — пояснил он.

Северинов также развеял миф о якобы существующих возможностях «заказать» ребенка с заданными внешними данными и способностями. Он рассказал, что в настоящий момент генетика умеет «чинить поломки» и исправлять испорченные копии генов, которые могут стать причиной тяжелого заболевания, однако создание чего-то принципиально иного относится уже к задачам иного порядка.

«Вообще говоря, вопрос улучшения, он сам по себе довольно странный. Во-первых, что улучшать? У нас у всех гены одинаковые. Наш геном — это шесть миллиардов букв. И мы все на 99,9% идентичны», — отметил он.

При этом такие способности и таланты человека, как пение, представляют собой сложное стечение не только генетических потенций природы, но также и условий внешней среды, наличия образования, а также необходимой культуры у родителей, напомнил Северинов.

Эксперт назвал отдельной сложностью то, что на сегодня удалось установить лишь часть генетических связей, из-за чего изменения могут повлечь за собой непредсказуемые последствия. Ввиду отсутствия четкого представления о конечной цели подобные эксперименты запрещены как по этическим, так и по профессиональным причинам, заключил он.