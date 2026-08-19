Первые заключенные из Швеции прибыли в тюрьму эстонского города Тарту в рамках программы по аренде камер для их содержания. Об этом сообщили эстонские издания Postimees и Lõunaeestlane.

Самолет с осужденными приземлился накануне днем на военном аэродроме Эмари. Оттуда четверых заключенных доставили в тюрьму Тарту под охраной вооруженного конвоя тюремной службы Эстонии, и уже около 15:30 по местному времени они оказались за решеткой.

Транспортировка и размещение в тюрьме прошли по плану и без нарушений безопасности, отмечают эстонские СМИ. Прибывшие прошли необходимые процедуры приема и были распределены по отведенному для них жилому отделению; в первые дни основное внимание уделяется знакомству с новой средой, распорядком дня и правилами учреждения.

«Мы готовились к этому дню больше года — обучали людей, отрабатывали процессы и вели плотное сотрудничество со шведскими коллегами. Сегодняшний прием прошел безопасно и по плану, мы начали практическую часть проекта с тех же высоких стандартов, на которые эстонская тюремная система опирается ежедневно. Теперь для нас начинается следующий этап — повседневная работа со шведскими заключенными», — сказала директор тюрьмы Тарту Мерле Улст.

Все прибывшие в Эстонию заключенные перед отправкой прошли тщательную проверку со стороны обеих стран, при этом Эстония дает отдельное согласие на прием каждого осужденного. Из списка кандидатов первой группы, который Швеция предоставила для оценки, более половины были отклонены.

«Безопасность была отправной точкой подготовки этого проекта, и здесь мы не идем на уступки. Каждый заключенный оценивается отдельно, и окончательное решение о его приеме принимает Эстония. Если у нас нет достаточной информации о человеке или возникает сомнение в его пригодности, мы не даем согласия. В случае первой группы Эстония дала согласие на прием менее чем половины из представленных Швецией кандидатов. Для нас важно, чтобы каждое решение было тщательно взвешено и обосновано, и мы будем продолжать эту работу так же серьезно в отношении всех последующих заключенных», — сказал глава тюремной службы Эстонии Райт Куузе.

По условиям договора об аренде тюрьмы в Эстонию не привозят лиц, связанных с организованной преступностью, террористов, радикализированных заключенных, женщин, несовершеннолетних и другие категории осужденных, исключенные соглашением.

Тюрьма Тарту при этом полностью остается под управлением и контролем Эстонии: с заключенными работают эстонские тюремные служащие, а содержание осуществляется по эстонскому законодательству и внутреннему распорядку учреждения, шведская сторона лишь поддерживает обмен информацией.

Прибытие шведских осужденных будет происходить поэтапно. К концу сентября в тюрьме Тарту планируется разместить до 100 человек, к концу года — до 200, а максимальная численность по договору может достигнуть 600 заключенных. Точные даты доставки следующих групп не раскрываются из соображений безопасности и приватности.

По состоянию на 18 августа в тюрьмах Эстонии отбывают наказание 1721 человек, еще 2812 находятся на пробации.

Что пишут о переводе заключенных шведские СМИ

О прибытии заключенных также написали шведские СМИ. Интернет-издание Riks.se уточняет, что ранее сообщалось о трех запланированных транспортировках, в ходе которых в Эстонию должны перевезти в общей сложности 30 осужденных.

«Критика со стороны политической оппозиции в Эстонии была далеко не мягкой: по мнению противников соглашения, Швеция должна сама разбираться со своим мусором», — пишет издание.

Шведское издание Morgonbladet, в свою очередь, обратило внимание на юридическую сторону вопроса. По его данным, десять осужденных из первой партии, отправленной в тюрьму Тарту, ранее отбывали наказание в тюрьме Скэннинге к северу от города Мьельбю.

Адвокат Линус Гарделл, представляющий интересы двоих из них, критически оценил решение о переводе. Он считает, что перемещение в иностранную тюрьму фактически означает более суровое наказание, чем то, которое изначально назначил суд.

«Это большее страдание. Не должно быть так, чтобы в учреждении было максимально тяжело», — сказал он.

По словам адвоката, тюремное заключение не должно предполагать больше мучений, чем предусматривает приговор. Перевод в тюрьму другой страны с языковым барьером, дальними расстояниями для визитов родственников и незнакомой системой способен изменить характер наказания так, как осужденный не мог предвидеть при вынесении приговора, убежден защитник.

Договор об аренде тюремных мест в Эстонии — часть стратегии правительства Швеции по решению острой нехватки мест в национальной пенитенциарной системе. Сколько заключенных всего планируется перевести в Эстонию в рамках соглашения, шведская тюремная служба пока не сообщила.

Условия соглашения между Швецией и Эстонией

Само соглашение об аренде тюремных мест Эстония и Швеция подписали 5 августа — его назвали историческим, поскольку подобной практики ранее не существовало ни в одной стране мира. Документ, одобренный парламентом Эстонии в июне, позволяет разместить в наполовину пустой тюрьме Тарту до 600 шведских заключенных, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы Швеции.

«Мы помогаем другой стране НАТО и тем самым делаем регион более безопасным. Ведь преступники не знают границ государств, и если у наших соседей есть проблема, то это проблема и для нас», — комментировала сделку министр юстиции и цифровых дел Эстонии Лийза Пакоста.

Меморандум о сотрудничестве подписали Пакоста и генеральный директор шведской тюремной и пробационной службы Рикард Йермстен. Документ регламентирует практические аспекты повседневной жизни шведских заключенных в тюрьме Тарту — от условий содержания в камерах и формы одежды до использования никотиновых продуктов и информационных каналов.

По условиям соглашения Швеция будет платить Эстонии не менее €30,6 млн в год за поддержание готовности 300 тюремных мест.

Начиная с 301-го заключенного дополнительно выплачивается €8,5 тысячи в месяц за каждого осужденного, а при полной загрузке в 600 человек ежегодный платеж составит €61,2 млн; сумма будет индексироваться на 3,5% ежегодно.

Все расходы, связанные с приемом и содержанием иностранных заключенных, покрывает шведское государство.

Переводу в Эстонию подлежат только взрослые мужчины, отбывающие длительные сроки за насильственные преступления или преступления, связанные с наркотиками. Ни один из осужденных не будет освобожден на территории Эстонии — всех заключенных вернут в Швецию до истечения срока наказания.

Недовольство эстонских граждан

Планы по размещению шведских осужденных в Тарту вызывали недовольство местных жителей еще на этапе обсуждения. Летом 2025 года эстонцы организовали петицию против сдачи тюремных камер в аренду иностранцам, отбывающим наказание за тяжкие преступления, в том числе изнасилования, — авторы инициативы утверждали, что это может навредить безопасности и репутации Тарту.

«Мы, подписавшиеся, считаем, что такое решение [властей] неприемлемо», — говорилось в петиции.

Тогда петицию подписали около 500 человек, и авторы рассчитывали, что при достижении тысячи подписей документ будет вынужден рассмотреть парламент Эстонии.

Само соглашение об аренде 600 тюремных мест в Тарту Швеция и Эстония на тот момент только предварительно согласовали — подписание договора и его ратификация парламентом состоялись позже, а первая группа заключенных прибыла в тюрьму спустя более года после появления первых сообщений об инициативе.