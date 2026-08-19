Посол России в Израиле Анатолий Викторов подтвердил в интервью RTVI, что министр по делам наследия Израиля Амихай Элиягу в июне посетил Москву с визитом, который имел статус неофициального. При этом дипломат уточнил, что он не был «тайным», как утверждали израильские СМИ. Но это действительно был первый за три года приезд члена действующего правительства Биньямина Нетаньяху в Россию.

«Писали про некий «тайный» визит. Ничего тайного быть не может, когда министр одной страны приезжает в другую страну. Визит действительно был неофициальным — это так, это правда», — объяснил посол России в беседе с RTVI.

Анатолий Викторов подтвердил, что визит во многом был посвящен вопросу создания в Израиле Центра наследия евреев СССР. Как ожидается, он появится в городе Ришон-ле-Цион в 7 километрах от Тель-Авива.

«Это чисто израильское мероприятие, правительством Израиля одобрена соответствующая программа. Мы в общем-то с интересом относимся к этому проекту. Действительно, вклад выходцев из Советского Союза в Израиль очень существенен, заметен», — рассказал дипломат.

Израильские СМИ сообщали, что Амихай Элиягу отправился в Россию «тайно» из-за «особой чувствительности в отношениях между двумя странами на фоне войны на Ближнем Востоке».

«В том, что приехал министр и встретился с представителями еврейских организаций, еврейской общины, с бизнесменами и с другими соучастниками этого проекта, ничего негативного для наших отношений мы не видим. Другое дело, что есть круги, в том числе и некоторые политические представители, которые не сильно любят поддерживать добрые отношения с Россией. Именно по этой причине вышли эти публикации, которые чуть ли не осуждают министра за его визит в Россию», — отметил Анатолий Викторов.

При этом дипломат подтвердил, что в последнее время визитов на высоком, министерском уровне — как с израильской стороны [в Россию], так и с российской стороны в Израиль — не наблюдается.

Амихай Элиягу занимает пост министра по делам Иерусалима и наследия с декабря 2022 года. Он избирался в кнессет от партии «Оцма Йехудит» («Еврейская сила»), которая считается ультраправой.

Ее лидер, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир недавно призывал к ежедневным ликвидациям в секторе Газа («от 30 до 40 целенаправленных убийств за ночь — не только тех, кто представляет непосредственную угрозу»).

Сам Амихай Элиягу в ноябре 2023 года был отстранен премьером Нетаньяху от заседаний парламента после интервью, в котором политик назвал гипотетический сброс ядерной бомбы на Газу «одним из вариантов» ведения войны.