Депутаты Госдумы от КПРФ обратились в ФАС и Роспотребнадзор с просьбой проверить действия Wildberries после того, как компания в одностороннем порядке изменила условия договора с продавцами. Они хотят выяснить, не навязывает ли маркетплейс партнерам невыгодные условия и не злоупотребляет ли своим положением на рынке. Копии писем от 21 июля есть в распоряжении RTVI.

Обращения подписали глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и зампред думского комитета по вопросам собственности Алексей Корниенко. Документы адресованы руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Депутаты ссылаются на жалобы граждан, индивидуальных предпринимателей и компаний, работающих на Wildberries. По словам обратившихся граждан, площадка без индивидуального согласования изменила положение об обстоятельствах непреодолимой силы.

В него вошли последствия «применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания беспилотных летательных аппаратов, их частей, боеприпасов, средств поражения, взрывов и иных подобных обстоятельств».

Авторы писем считают, что новая редакция может изменить распределение рисков между Wildberries и продавцами, в частности ответственность за утрату, повреждение или невозможность вернуть товары со складов. При этом для продолжения работы партнеры фактически должны принять обновленный договор, утверждается в обращениях.

«У значительного числа продавцов отсутствует реальная возможность вести предпринимательскую деятельность без использования крупных маркетплейсов, что может свидетельствовать о признаках навязывания невыгодных условий договора и/или злоупотребления рыночным положением», — говорится в документах.

Депутаты также просят ФАС проверить соблюдение антимонопольного законодательства, в том числе запрета на навязывание контрагентам невыгодных или не связанных с предметом договора условий. Кроме того, они предложили оценить, соответствует ли практика одностороннего изменения оферт крупными цифровыми платформами принципам добросовестности и равенства участников гражданского оборота.

Что изменилось в оферте

Wildberries обновил договор с продавцами 7 июля — до атак на логистические комплексы компании в Электростали и Котовске. В документе последствия применения и падения беспилотников отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, при которых площадка может быть освобождена от ответственности за неисполнение обязательств. Текст оферты опубликован на сайте Wildberries.

При этом включение такого положения в договор само по себе не означает, что компания автоматически освобождается от любой ответственности за утраченные товары.

Юрист международной юридической фирмы White Square Анна Ющенко ранее объяснила RTVI, что для применения условия о форс-мажоре необходимо оценить обстоятельства каждого случая.

«Чтобы Wildberries был освобожден от ответственности по основанию форс-мажора, необходимо определить два момента. Во-первых, является ли сама по себе атака БПЛА юридическим фактом, обстоятельством непреодолимой силы. Во-вторых, были ли предприняты Wildberries все разумные меры по обеспечению сохранности имущества», — пояснила она.

По словам Ющенко, поправки не противоречат законодательству и разъяснениям Торгово-промышленной палаты. Однако остается вопрос, приняла ли компания необходимые меры безопасности, чтобы предотвратить или уменьшить ущерб.

Юристы, опрошенные РБК, также указывали, что новая редакция во многом воспроизводит нормы законодательства о непреодолимой силе. Вместе с тем площадка должна провести инвентаризацию и корректно оформить утрату товаров.

Выплаты после атак

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах по статье 205 УК РФ.

По последним данным региональных властей, в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали погиб один человек, число пострадавших достигло 57.

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что семьи погибших получат по 2 млн рублей, а пострадавшие в тяжелом состоянии — по 1 млн. Первые выплаты начались 20 июля.

Размер возмещения продавцам за утраченные и поврежденные товары пока не определен.

«Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки», — написала Ким.

С 19 июля площадка предоставила скидки на хранение товаров на ряде складов в течение 45 дней и отменила плату за транзитные поставки в региональные логистические центры. По оценке привлеченных компанией специалистов, определение объема выплат может занять до 30 дней.

WB Банк предоставил малому и среднему бизнесу отсрочку по кредитам на срок до шести месяцев, льготные условия факторинга и ускоренного вывода выручки. О программах помощи пострадавшим предпринимателям также объявили ВТБ и Сбербанк.

Ким написала 20 июля, что 23 июля комплекс в Котовске возобновит прием поставок после завершения оценки его состояния. Информацию о товарах, находившихся в Электростали, компания пообещала отразить в отчетах продавцов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непростой ситуацию с убытками компании Wildberries и ее продавцов в результате ударов по складам маркетплейса. «Что касается упомянутой вами компании, действительно, ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого бизнеса», — сказал он.