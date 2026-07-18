Киев нанес удары по логистическим центрам в Подмосковье и Тамбовской области, так как они использовались для поставок компонентов для производства БПЛА и навигационного оборудования, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По данным властей регионов, речь идет об объектах WB. В результате атаки погибли несколько человек, десятки получили ранения.

«Были поражены два крупных логистических объекта — в Московской и Тамбовской областях, на расстоянии более 500 и около 700 км от линии фронта. Они были задействованы <…> для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования», — заявил он.

По его словам, при ударе по объекту WB в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, пострадали 25 человек, 23 из них были госпитализированы: один пациент в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом, еще 16 — средней тяжести. У большинства осколочные ранения от поражающих элементов, которыми, по его оценке, были снаряжены беспилотники.

Ранее власти Московской и Тамбовской области сообщили об атаках на логистические центры Wildberries. Тамбовский губернатор Евгений Первышов назвал произошедшее спланированным терактом.

Глава региона заявил, что были сбиты 28 дронов. Позже он сообщил, что трое из 25 пострадавших уже выписаны, 22 остаются в стационарах, семеро — в тяжелом состоянии; среди пострадавших есть не только жители региона.

«Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму», — написал Первышов в телеграм-канале.

Губернатор также рассказал, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил направить в регион бригады Центра медицины катастроф.

Глава Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в Богородском округе при падении беспилотника загорелась нефтебаза в Ногинске; эвакуировали находившийся рядом роддом и жителей одного из многоквартирных домов.

Помощь потребовалась 26 взрослым: двое пострадали в Ногинске, еще 24 — при ударе по складу Wildberries в Электростали, часть из них в тяжелом состоянии. Всего за ночь над областью сбили 48 дронов.

Позднее Воробьёв уточнил, что один из пострадавших при атаке БПЛА по Электростали скончался в больнице, выразив соболезнования.

«По уточненным данным, всего пострадали 37 человек. В настоящее время: восемь человек находятся в тяжелом состоянии; 23 — средней степени тяжести; пять — в удовлетворительном состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказал он.

По его словам, в Электростали обломки БПЛА упали на здание детского сада на улице Западной: возникший пожар ликвидирован, пострадавших среди детей и сотрудников детского сада нет. «На местах работают экстренные и оперативные службы. Продолжаем работу по ликвидации последствий атаки», — добавил Воробьёв.