Киев нанес удары по логистическим центрам в Подмосковье и Тамбовской области, так как они использовались для поставок компонентов для производства БПЛА и навигационного оборудования, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По данным властей регионов, речь идет об объектах WB. В результате атаки погибли несколько человек, десятки получили ранения.

«Были поражены два крупных логистических объекта — в Московской и Тамбовской областях, на расстоянии более 500 и около 700 км от линии фронта. Они были задействованы <…> для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования», — заявил он.

Ранее власти Московской и Тамбовской области сообщили об атаках на логистические центры Wildberries. Тамбовский губернатор Евгений Первышов назвал произошедшее спланированным терактом.

По его словам, при ударе по объекту WB в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, пострадали 25 человек, 23 из них были госпитализированы: один пациент в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом, еще 16 — средней тяжести. У большинства осколочные ранения от поражающих элементов, которыми, по его оценке, были снаряжены беспилотники.

Фото: телеграм-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова

Глава региона заявил, что были сбиты 28 дронов. Позже он сообщил, что трое из 25 пострадавших уже выписаны, 22 остаются в стационарах, семеро — в тяжелом состоянии; среди пострадавших есть не только жители региона.

«Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму», — написал Первышов в телеграм-канале.

Губернатор также рассказал, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил направить в регион бригады Центра медицины катастроф.

Глава Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в Богородском округе при падении беспилотника загорелась нефтебаза в Ногинске; эвакуировали находившийся рядом роддом и жителей одного из многоквартирных домов.

Помощь потребовалась 26 взрослым: двое пострадали в Ногинске, еще 24 — при ударе по складу Wildberries в Электростали, часть из них в тяжелом состоянии. Всего за ночь над областью сбили 48 дронов.

Позднее Воробьёв уточнил, что один из пострадавших при атаке БПЛА по Электростали скончался в больнице, выразив соболезнования.

«По уточненным данным, всего пострадали 37 человек. В настоящее время: восемь человек находятся в тяжелом состоянии; 23 — средней степени тяжести; пять — в удовлетворительном состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказал он.

По его словам, в Электростали обломки БПЛА упали на здание детского сада на улице Западной: возникший пожар ликвидирован, пострадавших среди детей и сотрудников детского сада нет. «На местах работают экстренные и оперативные службы. Продолжаем работу по ликвидации последствий атаки», — добавил Воробьёв.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что в Подмосковье из роддома в безопасное место перевели 22 роженицы и семь младенцев.

Омбудсмен уточнила, что находится на связи с региональными уполномоченными, а также направила новые обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсека ООН Ванессе Фрезье.

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что это была «ужасная ночь», и пообещала помощь семьям погибших и пострадавшим. Позднее она сообщила, что в Котовске пожар ликвидирован, в Электростали его продолжают тушить. «Товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи», — добавила она.

СК России возбудил уголовные дела по статье 205 УК РФ по фактам атак на центры в Котовске и Электростали. Следствие квалифицировало произошедшее как террористические акты и назвало объекты гражданской инфраструктурой.