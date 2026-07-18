В результате атаки беспилотников на логистические центры Wildberries в Тамбовской и Московской областях в ночь на 18 июля погибли семь человек, десятки получили ранения. Об этом сообщили главы регионов.

Наиболее тяжелые последствия — в Котовске Тамбовской области. По словам губернатора Евгения Первышова, в результате удара по логистическому центру WB погибли семь сотрудников ночной смены. Еще 25 человек пострадали, 23 из них госпитализированы: один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом, еще 16 — средней тяжести, у большинства осколочные ранения.

Первышов уточнил, что на подлете к цели было сбито 28 дронов, а сами беспилотники, по его оценке, были снаряжены поражающими элементами для увеличения числа жертв.

«Можно с уверенностью сказать, что это был спланированный теракт против мирных жителей», — подчеркнул он. Первышов добавил, что открытое горение на территории склада ликвидировано.

В Московской области, по данным губернатора Андрея Воробьёва, в Богородском округе при падении беспилотника загорелась нефтебаза в Ногинске. Были эвакуированы персонал и пациенты из находящегося рядом роддома, а также жители одного из многоквартирных домов.

Помощь потребовалась 26 взрослым: двое пострадали в Ногинске, еще 24 — при падении беспилотника на склад Wildberries в Электростали, часть из них в тяжелом состоянии. К работе привлекли 40 бригад скорой помощи и 12 бригад территориального центра медицины катастроф. Всего за ночь силами ПВО над Московской областью сбили 48 дронов.

UPD: СКР возбудил уголовные дела о терактах в связи с атаками на логистические центры WB в Котовске и Электростали. Основатель Wildberries Татьяна Ким пообещала оказать помощь семьям погибших и пострадавших: «Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами».

Кроме того, нескольким волнам атак подверглась и столица. Мэр Сергей Собянин сообщил в «Максе», что с 20:30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников, большую часть нейтрализовали на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве уничтожили 64 вражеских БПЛА, уточнил глава города. Позднее он написал, что отражена атака еще одного беспилотника.

В Белгородской области, по словам врио губернатора Александра Шуваева, за минувшие сутки зафиксировано 69 атак, в том числе три артобстрела и один сброс взрывного устройства с дрона. По его словам, расчеты ПВО сбили и подавили 169 беспилотников.

Он рассказал, что в Белгородском округе погиб мирный житель; там же скончался в больнице мужчина, получивший тяжелые ранения в Шебекинском округе еще 19 июня. В Шебекинском округе ранены три человека, один продолжает лечение в стационаре.

В Ростовской области, как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, при отражении атаки уничтожено порядка 30 дронов в Таганроге и пяти районах — Азовском, Шолоховском, Верхнедонском, Чертковском и Куйбышевском. Сведений о пострадавших и разрушениях на момент сообщения не поступало, беспилотная опасность в регионе сохранялась.

В Калужской области, по данным губернатора Владислава Шапши, силами ПВО уничтожены восемь дронов над Бабынинским, Дзержинским, Жиздринским, Сухиничским, Хвастовичским округами и на окраине Калуги; пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Во Владимире, рассказал губернатор Александр Авдеев, один беспилотник попал в квартиру многоквартирного дома, начался пожар, жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. Пострадавших нет, ущерб предстоит оценить.

В Ленинградской области, по сообщению главы региона Александра Дрозденко, за время атаки сбили шесть дронов, жертв и разрушений не зафиксировано; после отбоя опасность вскоре объявили повторно.

Минобороны России уточнило, что в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 379 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.