Президент США Дональд Трамп по-прежнему верит, что Россия и Украина могут заключить мир. Об этом сообщил телеканалу Al Jazeera источник в Белом доме.

«Трамп хочет остановить бессмысленные убийства. Он сохраняет оптимизм относительно возможности достижения мирного соглашения между Россией и Украиной», — сказал собеседник телеканала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Вашингтону предложения по завершению российско-украинского кризиса. По его словам, США могут помочь укрепить оборону страны, прежде всего в сфере ПВО, и оказать давление на Россию, чтобы «избежать дальнейшего затягивания конфликта».