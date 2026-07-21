Могут ли продавцы маркетплейса Wildberries (WB) рассчитывать на компенсацию после того, как их товар был уничтожен в результате атаки БПЛА на склад? Каков может быть размер этой компенсации и в какие сроки ее выплат? Об этом юрист международной юридической фирмы White Square Анна Ющенко рассказала в эфире RTVI.

Два момента

В ночь на 18 июля украинские беспилотники ударили по логистическим складам WB в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Восемь человек погибли, десятки пострадали.

Глава WB Татьяна Бакальчук заявила, что, «несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар», компания «прорабатывает объемы выплат продавцам». При этом ранее WB изменил оферту — в тексте было прописано, что компания не обязана компенсировать продавцам ущерб, если их товар был утрачен в результате обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся и атаки БПЛА.

По словам Анны Ющенко, с юридической точки зрения ситуация «совсем не такая однозначная, как она может показаться».

«Чтобы Wildberries был освобожден от ответственности по основанию форс-мажора, необходимо определить два момента. Во-первых, является ли сама по себе атака БПЛА юридическим фактом, обстоятельством непреодолимой силы. Во-вторых, были ли предприняты Wildberries все разумные меры по обеспечению сохранности имущества», — пояснила Ющенко.

Она отметила, что в январе Торгово-промышленная палата выпустила разъяснения, в которых было указано, что атака БПЛА действительно является обстоятельством непреодолимой силы. По мнению юриста, поправки в оферту WB не противоречат «законодательству и разъяснениям государственных органов и иных организаций».

«Остается вопрос о том, действительно ли в Wildberries были предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности на складах для того, чтобы даже при наступлении обстоятельств непреодолимой силы было возможно каким-либо образом минимизировать или, в принципе, избежать такого масштабного ущерба», — добавила юрист.

Периодические транши

На вопрос, как может рассчитываться сумма компенсации, Ющенко предложила обратиться к ситуации 2024 года: тогда Wildberries выплачивала компенсацию селлерам после пожара на складе в Шушарах в Санкт-Петербурге.

«Компенсация выплачивалась постепенно, периодическими траншами. Поэтому сейчас тоже селлерам стоит готовиться к тому, что компенсация будет не единовременной», — сказала Ющенко.

Она утверждает, что есть несколько вариантов того, как может рассчитываться сумма компенсации.

«Некоторые предполагают, что размер компенсации будет совсем минимальным, составит около 3% [ущерба]. Некоторые предполагают, что наоборот, размер компенсации будет около 90%, потому что как раз похожая сумма выплачивалась при пожаре, который был в Шушарах. Я бы не связывала размер компенсации с поправкой в оферту, потому что, скорее всего, это независимые факты. Мы не можем до конца знать, какие были обстоятельства на складах, о которых мы говорим. Возможно, селлерам стоит ожидать ту сумму, по которой они этот товар изначально приобретали, чтобы хотя бы компенсировался их реальный ущерб», — заключила Ющенко.