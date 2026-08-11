В Госдепартаменте США подтвердили освобождение из российской тюрьмы бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, который находился в заключении с 2022 года. Госсекретарь Марко Рубио 11 августа сделал специальное заявление, в котором поблагодарил Москву за сотрудничество. Также он рассказал, кого президент США Дональд Трамп еще хочет вернуть домой.

«Сегодня, после более чем четырех лет заключения в России, Роберт Гилман возвращается домой, чтобы воссоединиться со своей семьей. Господин Гилман присоединяется к более чем 100 американцам, которых президент Трамп освободил за время своего второго срока. Мы благодарим Россию за сотрудничество со специальным посланником Стивом Уиткоффом в освобождении господин Гилмана и за разрешение оказать ему необходимую медицинскую помощь здесь, в Соединенных Штатах», — заявил Марко Рубио.

Тем самым в американском дипведомстве фактически подтвердили тот факт, что Гилмана отпустили не в рамках сделки по обмену.

По словам госсекретаря, Вашингтон также будет добиваться освобождения гражданина США Стивена Хаббарда, чье задержание в Госдепе назвали «несправедливым».

«Хотя мы ценим этот позитивный шаг [в отношении Гилмпана], мы по-прежнему добиваемся немедленного возвращения всех других несправедливо задержанных американцев, включая незаконно задержанного Стивена Хаббарда. Президент не остановится, пока все несправедливо задержанные американцы не вернутся домой», — заключил Рубио.

В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил тогда 72-летнего Стивена Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии по обвинению в участии в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника.