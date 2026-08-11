Подмосковные зоозащитники через суд добились изъятия животных у треш-блогера Олега Баласяна, которого активисты обвиняют в издевательствах над питомцами и заработке на таких видео. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на блогера Романа Рачкова.

По его словам, заявления по месту нахождения животных подала женщина-активист с юридическим образованием. После решения суда приставы приехали домой к Баласяну, осмотрели животных, а затем активисты забрали овец, двух коз, собаку и кота.

Как утверждает Рачков, суд не только разрешил изъять всех животных, но и запретил Баласяну заводить новых. По его словам, блогер с этим не согласен и собирается обжаловать решение.

«Надеюсь, закон разберется, что животные — это не предмет манипуляций и не способ зарабатывания денег», — поделился собеседник издания.

Он также отметил, что многие зрители удивляются, когда узнают, что Баласян оказался треш-блогером, так как за три года до того, как вмешался суд, он публиковал записи тренировок с животными, которых забирал из приютов.

Однако позже, по словам собеседника 360.ru, блогер завел платный закрытый телеграм-канал, где начал выкладывать ролики с издевательствами над ними.

«Предполагаю, что это понравилось группе кровожадных людей, понравилось, что звери могут страдать. Баласян просто заигрался, потому что на психопата он не похож», — добавил Рачков.

Ранее 360.ru сообщал, что волонтеры забрали с «пыточной фермы» Баласяна из деревни Красновские Выселки щенка по кличке Моника. Как рассказала зоозащитница Марина, активисты несколько дней добивались проверки, обращаясь в полицию, прокуратуру и другие инстанции. В итоге после переговоров с людьми на месте и родственниками владельца участка собаку передали волонтерам.

По данным 360.ru, щенок попал к Баласяну через женщину, которая представилась зооволонтером и сказала, что ищет питомца для семьи. Позже, как утверждали волонтеры, собаку передали другому человеку. Зоозащитники также говорили, что Баласян находится в черных списках приютов.

При этом в пресс-службе ГУ МВД по Московской области заявляли, что полиция проводила проверки по обращениям граждан о якобы жестоком обращении с животными на одном из участков в Красновских Выселках, но нарушений не выявила. В ведомстве добавили, что на каждого питомца есть ветеринарный паспорт с отметками о прививках и чипировании.