Власти Сербии не рассматривают введение виз для россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра страны по евроинтеграции Неманя Старовича.

Он подтвердил, что руководство страны намерено работать над выполнением всех технических критериев, необходимых для включения Сербии в зону шенгенского соглашения до конца 2027 года, однако в настоящий момент не рассматривает введение виз для граждан России.

Ранее сообщалось, что Старович заявил о начале процесса отмены безвизового режима с Россией, который должен завершиться в следующем году. В публикациях сербских СМИ на эту тему пояснялось, что эта процедура является частью требований, которые Белград должен выполнить в рамках плана евроинтеграции.

За месяц до этого министр международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович заверял, что руководство страны не намерено вводить визы для россиян. Президент страны Александр Вучич также опровергал сообщения о возможной отмене безвизового режима.

В июне депутат Драган Станоевич предположил, что власти страны все же могут пойти на такой шаг ради соблюдения требований ЕС.

Три года назад Сербия уже отменила безвизовый режим с Кубой, Катаром, Кувейтом, Монголией и Оманом в рамках синхронизации своей политики с правилами Евросоюза.

В соответствии с соглашением от 2009 года россияне имеют право пребывать на территории Сербии без визы до 30 дней. После ужесточения санкционного режима страна стала играть для граждан РФ роль одного из главных транзитных узлов, позволяющих совершать перелеты с пересадками в страны Европы и США.