Сербия начала процесс отмены безвизового режима для граждан России, чтобы ускорить вступление в Шенгенскую зону. Об этом сообщает Balkan.news со ссылкой на заявление министра по евроинтеграции республики Неманя Старовича.

По его словам, правительство уже сформировало рабочую группу и одобрило план реформ для выполнения условий присоединения к Шенгену к концу 2027 года.

Белград рассчитывает получить свободное передвижение людей, товаров, капиталов и услуг в Европе еще до полного вступления в ЕС, однако ключевым требованием Брюсселя является полная унификация визовой политики.

Еще месяц назад министр международного экономического сотрудничества Ненад Попович публично заверял, что Сербия не планирует вводить визы для россиян. Президент страны Александр Вучич также отрицал подобные сценарии.

Первые сигналы об обратном появились в июне, когда депутат Драган Станоевич намекнул на возможную отмену безвизового режима ради ЕС. Теперь эти планы оформлены в официальный правительственный документ.

В прошлом году сербский МИД объявил, что к концу нынешнего года синхронизирует визовую политику с европейской. В апреле Вучич подтвердил, что Сербия намерена до конца года выполнить все критерии для вступления в ЕС, особо выделив вопросы миграции и визовой политики.

При этом официальные представители ЕС называют 2030 год реалистичным ориентиром для вступления Сербии в объединение.

Сербия последовательно приводит визовую политику в соответствие с европейской: в 2023 году она отменила безвиз с Кубой и прекратила авиасообщение с ней, потом ввела визы для граждан Катара, Кувейта, Монголии и Омана.

Россия остается в числе немногих стран, с которыми безвизовый режим у Сербии пока сохраняется: по соглашению от 2009 года граждане РФ могут находиться там без визы до 30 дней.

Для россиян Сербия остается важным транзитным узлом: в условиях действующих ограничений авиасообщения они используют прямые рейсы Air Serbia, чтобы с пересадкой в Белграде добираться до Европы и Северной Америки.