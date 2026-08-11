Новый суннитский блок, куда вошли Саудовская Аравия, Пакистан и Турция, может расшириться. Среди вероятных участников называют и Египет. Однако присоединение к оборонному пакту может втянуть Каир в региональные конфликты и споры, считают опрошенные RTVI эксперты. Кто еще пополнит ряды союза, который поспешили назвать «ближневосточным НАТО», — в нашем материале.

В Каире пока думают

«Египет действительно заинтересован в присоединении к этому блоку, однако его интерес частичен и связан с обменом разведданными, координацией и сотрудничеством в сфере радиолокации», — сказал в беседе с RTVI алжирский военный эксперт Акрам Хариф.

Ценой участия станет, по сути, вступление в блок против Индии, Греции и Кипра, с которыми у Пакистана и Турции традиционно напряженные отношения. Также это вынудит Каир занять сторону Эр-Рияда в региональном соперничестве с другими монархиями Персидского залива, отметил эксперт.

В МИД Турции считают, что Египет может присоединиться к Мекканскому соглашению после устранения некоторых «технических вопросов».

«Есть несколько технических моментов. Когда они будут реализованы, не останется никаких причин, по которым Египет не мог бы также присоединиться», — заявил ранее глава турецкого дипведомства Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.

Министр не уточнил, какие еще страны проявляют интерес к новому региональному блоку.

Впрочем, несмотря на многочисленную армию и стратегическое положение на Ближнем Востоке, Каир вряд ли станет вступать в военные союзы, считает египетский эксперт Тарек аль-Бардиси.

«Среди возможных технических вопросов — вмешается ли Египет, если Пакистан подвергнется атаке со стороны Индии. Каир не склонен вступать в военные альянсы и не нуждается в коллективной защите, приоритетом для него остаются двусторонние партнерства», — сказал аль-Бардиси RTVI.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали 7 августа пакт о коллективной обороне в Мекке.

Как отмечается в совместном заявлении трех стран, соглашение предусматривает, что любое вооруженное нападение на одно из государств будет рассматриваться как нападение на всех участников пакта. В том числе поэтому новый союз сразу же стали называть «исламским НАТО».

Какие еще страны могут присоединиться

Впрочем, информации о присоединении других ближневосточных государств к «суннитскому оборонному блоку» пока нет. Вместе с тем потенциальными участниками могут стать остальные арабские монархии Персидского залива, считает Акрам Хариф.

«Монархии Персидского залива, в особенности Катар и Кувейт, могут быть заинтересованы в этом соглашении для обеспечения дополнительной защиты. Война США против Ирана и удар Израиля по Дохе в сентябре 2025 года создали дополнительный стимул», — отметил алжирский эксперт в беседе с RTVI.

При этом еще с сентября прошлого года между Саудовской Аравией и Пакистаном действует соглашение о коллективной обороне. В январе вопрос о новом союзе с участием Турции и Египта только обсуждался. Бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани тогда призвал все арабские страны Персидского залива присоединиться к потенциальному блоку.

«Быстрые изменения в политике западного блока, в частности — США, вынуждают нас задуматься о сохранении наших интересов и укреплении прочности наших государств. Предпочтительно, чтобы страны Залива без промедлений присоединились к этому альянсу», — написал он на своей официальной странице в соцсети X.

Примечательно, что катарский экс-премьер указал на необходимость не проявлять в рамках этого блока враждебность в отношении Ирана.

Как бы то ни было, идея о создании альянсов стала результатом действий Израиля и Ирана в регионе на протяжении многих лет, а также войны США против Ирана, отмечает египетский эксперт Тарек аль-Бардиси.

«Каждый пытается таким образом обеспечить свою безопасность. Мы были свидетелями не только агрессии со стороны Израиля в отношении соседних стран, но и со стороны Ирана через своих прокси», — подчеркнул он в беседе с RTVI.

Несмотря на утверждения об антиизраильской или антииранской направленности Мекканского блока, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не испытывает опасений по этому поводу.

«Нет оснований для беспокойства. У нас глубокие религиозные и культурные связи, какое-либо соглашение между этими странами не направлено против Ирана», — сказал Багаи 10 августа на брифинге.

Он связал формирование оборонного союза с неспособностью США обеспечить безопасность стран региона на фоне войны с Ираном.

Представители Турции, Пакистана и Саудовской Аравии заявили после подписания Мекканского соглашения, что оборонный пакт не направлен против какой-либо страны, в том числе Ирана.

Автор инфографики Ксения Баринова.