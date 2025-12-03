Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в специальном интервью RTVI заявил, что ему «странно слышать» об идее создать арабский аналог Североатлантического альянса (НАТО). Ранее ее выдвигал Египет и некоторые другие страны Ближнего Востока.

«Мы эти идеи не обсуждали [с нашими арабскими партнерами]. Мне как-то странно слышать, что арабские страны говорили об «арабском НАТО». Тогда уж надо говорить о каком-то арабском военно-политическом союзе, это другое дело», — отметил российский дипломат.

Сергей Вершинин напомнил, что уже существует Лига арабских государств (ЛАГ), а также другие межарабские договоренности, которые предусматривают помощь и взаимовыручку с точки зрения военно-политических изменений и военно-политической ситуации.

«Мне кажется, НАТО играет такую роль, которую, в общем-то, не хочется повторять в других районах. Я думаю, что это не та идея, которая пошла бы на пользу миру и безопасности на Ближнем Востоке», — заключил замминистра иностранных дел России.

В сентябре Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с предложением создать объединенные арабские войска, аналогичные силам НАТО.

Позже на саммите в Дохе это предложение было заблокировано, пишет Middle East Eye.

«Египет предложил создать оборонительные региональные силы в рамках Договора о совместной обороне и экономическом сотрудничестве 1950 года, стремясь создать альянс быстрого реагирования для защиты государств-членов от внешних угроз, в частности, от Израиля», — рассказал изданию высокопоставленный египетский дипломат.

Однако в итоге это предложение заблокировали Катар и Объединенные Арабские Эмираты.