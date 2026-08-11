Москва рассматривает подписанный с Дамаском меморандум о новом статусе российских военных баз в Сирии как «укрепление договорно-правовой базы в новых условиях». Об этом сообщили RTVI в МИД России.

«Рассматриваем состоявшееся 9 августа подписание меморандума между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой по вопросу функционирования наших баз в Хмеймиме и Тартусе как важный шаг, направленный на дальнейшее совершенствование двустороннего взаимодействия в военной сфере и укрепление договорно-правовой базы профильного сотрудничества в новых условиях», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва исходит из того, что достижение этой договоренности придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса отношений между Россией и Сирией, которые «опираются на многолетнюю историю дружбы и партнерства», добавили в МИД.

Ранее сирийское агентство SANA со ссылкой на Министерство иностранных дел республики сообщило, что Москва и Дамаск подписали документ, в соответствии с которым российские военные базы — аэродром Хмеймим и пункт обслуживания ВМФ в Тартусе — будут преобразованы в «совместные учебно-тренировочные центры».

Как ранее предположил в разговоре с RTVI ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, экс-директор Русского дома в Дамаске Николай Сухов, формат военного присутствия России в Сирии принципиально изменится.

При этом эксперт предложил дождаться публикации полного текста меморандума и комментариев Москвы.