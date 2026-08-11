Австралия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество своих вооруженных сил на фоне недовольства обеих стран ростом военной мощи Китая и расширением его влияния в Тихом океане и Южно-Китайском море. Об этом сообщает Hong Kong Free Press со ссылкой на AFP.

Об укреплении военных связей было заявлено по итогам переговоров в Канберре между австралийским премьером Энтони Альбанезе и президентом Вьетнама То Ламом. Договоренности включают более тесное взаимодействие в вопросах морской безопасности, а также организацию совместных учений.

Глава Минобороны Австралии Ричард Марлз заявил, что углубление сотрудничества с Ханоем «будет напрямую способствовать стабильности и безопасности нашего региона».

Обе страны высказались о тревожащей ситуации в Южно-Китайском море и подчеркнули важность поддержания мира и безопасности, свободы судоходства и полетов, сообщает Bloomberg. Они призвали к мирному урегулированию споров правовыми и дипломатическими методами, без угрозы применения силы.

Австралия в рамках своих операций в Индо-Тихоокеанском регионе регулярно задействует военные корабли и разведывательные самолеты в Южно-Китайском море, где несколько стран, включая КНР и Вьетнам, имеют пересекающиеся территориальные претензии. В апреле фрегаты Австралии и Канады, а также десантный корабль США совершили многосторонний транзит через это море «в соответствии с международным правом», отчиталось австралийское Минобороны.

Вьетнам и Австралия установили дипломатические отношения в 1973 году и повысили уровень связей до всеобъемлющего стратегического партнерства в марте 2024 года.

Reuters передает, что, помимо обороны, в ходе визита Лама были подписаны соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства и безопасности границ.

Стороны среди прочего выразили обеспокоенность в связи с ограничительной торговой практикой, которая нарушает глобальные цепочки поставок. Они договорились укрепить взаимодействие в выстраивании цепочек поставок важнейших полезных ископаемых, полупроводников и экологически чистой энергии.

В Канберре также было подписано соглашение о поставках во Вьетнам из Австралии кенгурятины и оленины.