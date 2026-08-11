Россия всегда будет входить в тройку самых востребованных туристических направлений у россиян, потому что выездной туризм никогда не сможет обойти внутренний. Такое мнение в комментарии RTVI высказала эксперт по туризму, основатель агентства MAYEL Travel, член Российского союза туриндустрии (РСТ) Майя Котляр.

Так она прокомментировала данные сервиса Onlinetours, представленные РБК, согласно которым по итогам первого полугодия 2026 года Россия впервые за два года вошла в топ-3 направлений по числу туров, обогнав ОАЭ.

Лидером по доле бронирований остается Турция (31% против 35% годом ранее). На втором месте Египет (29% против 24% в первом полугодии 2025-го). РФ заняла третью строчку: ее доля в общем объеме бронирований выросла с 9% до 10%, а число поездок внутри страны увеличилось на 56% в годовом выражении. Далее идут Таиланд (9%) и Вьетнам (7% против 17% годом ранее).

ОАЭ, которые раньше входили в тройку лидеров, опустились на шестое место: их доля сократилась с 11% до 4%, а средний чек снизился на 8% — со 188,5 тыс. до 174 тыс. руб. Еще сильнее просел Китай: его доля упала с 18% до 3%.

Средний чек поездок по России изменился незначительно — с 60,8 тыс. до 59,6 тыс. руб. Среди внутренних направлений лидируют Хоста, Сочи, Адлер и Сириус. В первую десятку также вошли Адмиралтейский и Центральный районы Санкт-Петербурга, Лоо, Ессентуки, Эсто-Садок и Калининград.

Котляр в разговоре с RTVI не стала связывать рост внутреннего туризма только с падением интереса к Эмиратам.

«Очень много разных причин, почему внутренний туризм вырос. Если вы посмотрите последний опрос аналитической службы АТОР, они как раз-таки писали о том, что каждый седьмой турист этим летом не выезжает за границу», — сказала она.

По словам собеседницы RTVI, на выбор россиян влияют прежде всего экономические трудности, а также сложности «с аэропортами, с выездом, с текущими геополитическими изменениями». Поэтому, считает она, было бы неверно объяснять рост внутреннего рынка только ситуацией вокруг ОАЭ: «Очень много разных причин. Здесь комплекс, скорее всего».

Еще один фактор — доступность поездок на машине.

«Нужно еще понимать, что половина россиян совершают автопутешествия по стране — это тоже фактор экономический. У людей есть возможность путешествовать по своей родной стране, внутри России, на машине», — добавила Котляр.

Она также указала на развитие инфраструктуры внутри страны: «Появляется очень много глэмпингов, появляется инфраструктура разной ценовой доступности».

«Это дешевле, чем выехать за границу, и более-менее безопаснее в психологии россиян», — считает она.

Влияние ситуации в Эмиратах на этот процесс эксперт не отрицает, но не считает его определяющим: «Я не утверждаю и не отрицаю факт того, что, конечно, Эмираты повлияли, но не в полной мере. Если посмотреть в целом, глобально на то, что происходит на рынке».

Данные о выходе РФ в топ-3 направлений Котляр назвала ожидаемыми.

«Россия всегда была и будет в первой тройке, потому что это миллионы россиян, которые ездят внутри страны. И никогда, на мой взгляд, выездной туризм не сможет победить внутренний. Прежде всего — из-за тех экономических факторов, которые я перечислила. Можно ездить по стране на машине, регионы развиваются, и это доступнее, и есть частный сектор — здесь совершенно разные бюджеты. Поэтому первая тройка всегда будет на стороне России», — заявила она.

Котляр также привела статистические данные, в соответствии с которыми за последние годы число поездок и перелетов внутри страны составило порядка 90 млн, тогда как весь объем выездного туризма — и организованного, и самостоятельного — оценивается примерно в 30 млн. «Соотношение совершенно очевидное», — заключила она.