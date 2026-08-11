Украина изучает возможность вывоза зерна по железной дороге через Молдову в румынский порт Констанца вместо морского пути и уже попросила Кишинев снизить тариф на перевозки на 50%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в обеих странах.

Сейчас более 90% украинского зернового экспорта идет через морские порты, а агропродукция остается крупнейшей статьей экспорта страны.

По данным агентства, сейчас украинская сторона собирает информацию о потенциальных объемах поставок от заинтересованных грузоотправителей. Источник в компании «Железная дорога Молдовы» подтвердил Reuters, что во время переговоров Киев запросил скидку в 50% от базового тарифа. В ответ Кишинев потребовал предоставить гарантии по объемам транзита.

Собеседник агентства уточнил, что стороны обсуждают сроки и объемы перевозок через Молдову в Констанцу. Бывший глава «Железной дороги Молдовы» Олег Тофилат оценил пропускную способность такого коридора в 4,5 млн тонн в год.

По украинским оценкам, маршрут мог бы обеспечить около 10% экспорта страны. Молдова уже использовала железную дорогу для вывоза украинского зерна в 2022 и 2023 годах.

В понедельник министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля посетил Одесскую область и обсудил с украинским коллегой Николаем Калашником улучшение железнодорожного сообщения и расширение транзита.

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил Reuters, что ведомство снизило прогноз экспорта зерна на сезон 2026-2027 годов с 43 млн до 38-40 млн тонн. Он связал это с российскими атаками на украинские порты.

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил 10 августа, что республика не должна упускать возможность заработать миллионы евро на транзите украинского зерна. Комментируя опасения местных фермеров, он сказал: «Не надо искать врагов там, где их нет».