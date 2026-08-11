По меньшей мере 132 человека погибли и около 700 человек получили травмы, 11 человек пропали без вести, в результате землетрясения, произошедшего утром в понедельник в Колумбии, сообщает El Tiempo со ссылкой на данные властей страны. По данным Геологической службы Колумбии, эпицентр землетрясения находился на глубине 96 километров и располагался в 20 километрах от Сан-Хосе-дель-Пальмар, в штате Чоко.

Землетрясение магнитудой 7,4 повредило около 1600 зданий, не менее 61 из них полностью разрушено. Спасательные службы продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могли оказаться под обломками.

«Первоочередная задача — спасение людей, оказавшихся под завалами», — заявил президент Колумбии Абелардо де ла Эсприелья.

По данным CNN, среди поврежденных объектов оказались педиатрическое и неонатальное отделения одной из больниц в Кали. Спасательные работы продолжаются.

Вице-президент Колумбии Хосе Мануэль Рестрепо сообщил, что направляется в Манисалес в департаменте Кальдас — один из наиболее пострадавших районов. Там он возглавит объединенный командный пункт, который координирует действия по ликвидации последствий землетрясения.

«Этот сложный момент, с которым мы столкнулись, требует солидарности и действий», — заявил Рестрепо.

Власти объявили на территории страны режим чрезвычайного положения. По данным Геологической службы Колумбии, это было самое сильное землетрясение в стране за последние десять лет. В результате обрушились жилые дома и другие здания, движение на ряде автомобильных дорог оказалось заблокировано.

Позднее специалисты зарегистрировали несколько повторных подземных толчков магнитудой 2,8 и 4,8.

Подземные толчки ощущались и в некоторых районах соседней Венесуэлы. Там до сих пор ликвидирует последствия двух мощных землетрясений 24 июня. На 3 августа, в Венесуэле свыше 6,1 тыс. человек погибло, почти 61 тыс. получило различные травмы.